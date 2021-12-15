Мотоблогеры прошли путь Ермака и встретились с мэром Тобольска

Мотоблогер Саша Юнан высоко оценил тобольское гостеприимство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

YouTube-блогеры Саша Юнан и Сега Кутовой посетили Тобольск в рамках мотопробега «От Кремля до Кремля», увидели место решающей битвы Ермака и хана Кучума, а также встретились с мэром города Максимом Афанасьевым. Видео о поездке появилось на канале «ЮНАН».

«Мы проехали практически полстраны на мотоцикле „Урал“, по стопам завоевателя Сибири казака Ермака. Добрались до финальной точки нашего маршрута — Тобольска. Посмотрели Кремль и узнали, как и где атаман Ермак разбил грозное войско Кучума», — такой анонс выпуска о Тобольске размещен на YouTube-канале блогера Саши Юнана.

В Тобольске он вместе со своим соведущим (блогером Сегой Кутовым) увидел знаменитый тобольский Кремль и рассказал подписчикам историю победы Ермака над ханом Кучумом, посетив место битвы на Чувашском мысу. После гости города встретились с мэром Тобольска Максимом Афанасьевым.

«Так, как в Тобольске, нас еще не встречали нигде. Вы — настоящий пример того, как нужно принимать гостей», — отметили блогеры в разговоре с главой города.

Саша Юнан — российский мотопутешественник, член «Русского географического общества». Известен своими пробегами в порядка 50 стран.