15 декабря 2021
14 декабря 2021

Мотоблогеры прошли путь Ермака и встретились с мэром Тобольска

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоблогер Саша Юнан высоко оценил тобольское гостеприимство Фото:

YouTube-блогеры Саша Юнан и Сега Кутовой посетили Тобольск в рамках мотопробега «От Кремля до Кремля», увидели место решающей битвы Ермака и хана Кучума, а также встретились с мэром города Максимом Афанасьевым. Видео о поездке появилось на канале «ЮНАН».

«Мы проехали практически полстраны на мотоцикле „Урал“, по стопам завоевателя Сибири казака Ермака. Добрались до финальной точки нашего маршрута — Тобольска. Посмотрели Кремль и узнали, как и где атаман Ермак разбил грозное войско Кучума», — такой анонс выпуска о Тобольске размещен на YouTube-канале блогера Саши Юнана.

В Тобольске он вместе со своим соведущим (блогером Сегой Кутовым) увидел знаменитый тобольский Кремль и рассказал подписчикам историю победы Ермака над ханом Кучумом, посетив место битвы на Чувашском мысу. После гости города встретились с мэром Тобольска Максимом Афанасьевым.

«Так, как в Тобольске, нас еще не встречали нигде. Вы — настоящий пример того, как нужно принимать гостей», — отметили блогеры в разговоре с главой города.

Саша Юнан — российский мотопутешественник, член «Русского географического общества». Известен своими пробегами в порядка 50 стран.

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YouTube-блогеры Саша Юнан и Сега Кутовой посетили Тобольск в рамках мотопробега «От Кремля до Кремля», увидели место решающей битвы Ермака и хана Кучума, а также встретились с мэром города Максимом Афанасьевым. Видео о поездке появилось на канале «ЮНАН». «Мы проехали практически полстраны на мотоцикле „Урал“, по стопам завоевателя Сибири казака Ермака. Добрались до финальной точки нашего маршрута — Тобольска. Посмотрели Кремль и узнали, как и где атаман Ермак разбил грозное войско Кучума», — такой анонс выпуска о Тобольске размещен на YouTube-канале блогера Саши Юнана. В Тобольске он вместе со своим соведущим (блогером Сегой Кутовым) увидел знаменитый тобольский Кремль и рассказал подписчикам историю победы Ермака над ханом Кучумом, посетив место битвы на Чувашском мысу. После гости города встретились с мэром Тобольска Максимом Афанасьевым. «Так, как в Тобольске, нас еще не встречали нигде. Вы — настоящий пример того, как нужно принимать гостей», — отметили блогеры в разговоре с главой города. Саша Юнан — российский мотопутешественник, член «Русского географического общества». Известен своими пробегами в порядка 50 стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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