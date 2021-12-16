Производителей хлеба в ЯНАО ограничили в господдержке

Производителям хлеба указали конкретную сумму, которую нельзя превышать, если они хотят получить господдержку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Производители хлеба на Ямале не смогут получить господдержку от властей, если розничная стоимость одного килограмма хлеба у них превышает 63 рублей 55 копеек. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.

«Государственная поддержка производителям хлеба в сельских населенных пунктах и на факториях предоставляется при условии его реализации по цене ниже фактической себестоимости, но не выше средней розничной цены по автономному округу. Себестоимость в связи с инфляционными процессами увеличивается. Соответственно растет и господдержка», — говорится в комментарии к документу.

Власти предлагают увеличить размер средней розничной цены по округу за 1 килограмм хлеба с 61 рубля 51 копейки до 63 рублей 55 копеек. Однако получатели господдержки продавать хлеб по стоимости выше указанной не смогут. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что производитель хлеба из Тазовского тайно повысил цену на хлеб. Формально стоимость хлеба не изменилась — цена осталась прежней, однако масса булки уменьшилась.