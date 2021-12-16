16 декабря 2021
15 декабря 2021

Производителей хлеба в ЯНАО ограничили в господдержке

© Служба новостей «URA.RU»
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Противоэпидемические меры, предпринимаемые торгово-развлекательными центрами Екатеринбурга, хлеб, гастроном, гипермаркет, хлебобулочные изделия, мучные изделия, магазин, прилавок, продуктовый магазин, выпечка, хлебобулочная продукция
Производителям хлеба указали конкретную сумму, которую нельзя превышать, если они хотят получить господдержку Фото:

Производители хлеба на Ямале не смогут получить господдержку от властей, если розничная стоимость одного килограмма хлеба у них превышает 63 рублей 55 копеек. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.

«Государственная поддержка производителям хлеба в сельских населенных пунктах и на факториях предоставляется при условии его реализации по цене ниже фактической себестоимости, но не выше средней розничной цены по автономному округу. Себестоимость в связи с инфляционными процессами увеличивается. Соответственно растет и господдержка», — говорится в комментарии к документу.

Власти предлагают увеличить размер средней розничной цены по округу за 1 килограмм хлеба с 61 рубля 51 копейки до 63 рублей 55 копеек. Однако получатели господдержки продавать хлеб по стоимости выше указанной не смогут. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что производитель хлеба из Тазовского тайно повысил цену на хлеб. Формально стоимость хлеба не изменилась — цена осталась прежней, однако масса булки уменьшилась.

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Производители хлеба на Ямале не смогут получить господдержку от властей, если розничная стоимость одного килограмма хлеба у них превышает 63 рублей 55 копеек. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства. «Государственная поддержка производителям хлеба в сельских населенных пунктах и на факториях предоставляется при условии его реализации по цене ниже фактической себестоимости, но не выше средней розничной цены по автономному округу. Себестоимость в связи с инфляционными процессами увеличивается. Соответственно растет и господдержка», — говорится в комментарии к документу. Власти предлагают увеличить размер средней розничной цены по округу за 1 килограмм хлеба с 61 рубля 51 копейки до 63 рублей 55 копеек. Однако получатели господдержки продавать хлеб по стоимости выше указанной не смогут. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что производитель хлеба из Тазовского тайно повысил цену на хлеб. Формально стоимость хлеба не изменилась — цена осталась прежней, однако масса булки уменьшилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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