Улицам дадут имена медиков, погибших от коронавирусной инфекции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Департамент здравоохранения Тюменской области предложил властям назвать улицы города в честь медработников, погибших после заражения коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

«В Тюмени рассмотрят предложение о присвоении элементам улично-дорожной сети территории района „Патрушевский“ имен медицинский работников, внесших большой вклад в борьбу с коронавирусом, по указу президента РФ Владимира Путина посмертно награжденных орденом Пирогова. С предложением выступил департамент здравоохранения Тюменской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии города.

Предполагается, что улицы получат имена фельдшера Эльвиры Федоровой, терапевта Марины Сафаровой, и медсестры Надежды Шалагиной. Горожан просят высказать свое мнение по поводу инициативы. Голосование проходит на портале «Я решаю!».

Фото: портал «Я решаю!»