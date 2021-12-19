19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Улицы Тюмени хотят назвать в честь медиков — жертв коронавируса. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, палата интенсивной терапии, врач, больница, реанимация, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
Улицам дадут имена медиков, погибших от коронавирусной инфекции Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Департамент здравоохранения Тюменской области предложил властям назвать улицы города в честь медработников, погибших после заражения коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

«В Тюмени рассмотрят предложение о присвоении элементам улично-дорожной сети территории района „Патрушевский“ имен медицинский работников, внесших большой вклад в борьбу с коронавирусом, по указу президента РФ Владимира Путина посмертно награжденных орденом Пирогова. С предложением выступил департамент здравоохранения Тюменской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии города.

Предполагается, что улицы получат имена фельдшера Эльвиры Федоровой, терапевта Марины Сафаровой, и медсестры Надежды Шалагиной. Горожан просят высказать свое мнение по поводу инициативы. Голосование проходит на портале «Я решаю!».

Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Департамент здравоохранения Тюменской области предложил властям назвать улицы города в честь медработников, погибших после заражения коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. «В Тюмени рассмотрят предложение о присвоении элементам улично-дорожной сети территории района „Патрушевский“ имен медицинский работников, внесших большой вклад в борьбу с коронавирусом, по указу президента РФ Владимира Путина посмертно награжденных орденом Пирогова. С предложением выступил департамент здравоохранения Тюменской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии города. Предполагается, что улицы получат имена фельдшера Эльвиры Федоровой, терапевта Марины Сафаровой, и медсестры Надежды Шалагиной. Горожан просят высказать свое мнение по поводу инициативы. Голосование проходит на портале «Я решаю!».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...