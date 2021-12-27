Координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР Александр Яковенко займет вакантное место депутата Тюменской городской думы. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. Яковенко заменит в думе Олега Касьянова, умершего 5 декабря.
«Координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР Александр Яковенко займет вакантное место депутата Тюменской городской думы. Такое решение принял Высший Совет ЛДПР. Документы в Избирательную комиссию Тюмени», — рассказали в партии.
Координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР Александр Яковенко займет вакантное место депутата Тюменской городской думы. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. Яковенко заменит в думе Олега Касьянова, умершего 5 декабря. «Координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР Александр Яковенко займет вакантное место депутата Тюменской городской думы. Такое решение принял Высший Совет ЛДПР. Документы в Избирательную комиссию Тюмени», — рассказали в партии. Ранее агентство писало, что Касьянов скончался после тяжелой болезни. Депутату было 56 лет.