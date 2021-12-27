27 декабря 2021
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24 декабря 2021

В гордуме Тюмени нашли замену умершему депутату. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету в тюменской городской думе. Тюмень, касьянов олег
Олег Касьянов (на фото — в центре) скончался 5 декабря Фото:

Координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР Александр Яковенко займет вакантное место депутата Тюменской городской думы. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. Яковенко заменит в думе Олега Касьянова, умершего 5 декабря.

«Координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР Александр Яковенко займет вакантное место депутата Тюменской городской думы. Такое решение принял Высший Совет ЛДПР. Документы в Избирательную комиссию Тюмени», — рассказали в партии.

Ранее агентство писало, что Касьянов скончался после тяжелой болезни. Депутату было 56 лет.

Александр Яковенко войдет в состав фракции ЛДПР в гордуме Тюмени
Фото:

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Координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР Александр Яковенко займет вакантное место депутата Тюменской городской думы. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. Яковенко заменит в думе Олега Касьянова, умершего 5 декабря. «Координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР Александр Яковенко займет вакантное место депутата Тюменской городской думы. Такое решение принял Высший Совет ЛДПР. Документы в Избирательную комиссию Тюмени», — рассказали в партии. Ранее агентство писало, что Касьянов скончался после тяжелой болезни. Депутату было 56 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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