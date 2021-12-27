Жителям ЯНАО расширят число авиарейсов по России

Авиакомпания Red Wings открывает направления из Нового Уренгоя в Казань, Белгород, Нижневартовск, Самару и Уфу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания Red Wings открывает в 2022 году новые регулярные рейсы из аэропорта Нового Уренгоя в Белгород, Казань, Нижнекамск, Самару и Уфу. Как сообщается на официальном сайте аэропорта Нового Уренгоя, первый полет запланирован 14 января 2022 года в Нижнекамск.

«Регулярные рейсы из аэропорта Новый Уренгой в Белгород, Казань, Нижнекамск, Самару и Уфу открывает авиакомпания Red Wings. Полеты в Нижнекамск стартуют 14 января и будут выполняться по вторникам и субботам, длительность пути составит 2 часа 55 минут», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Весной 2022 года в расписании появятся полеты в остальные города. Жители ЯНАО смогут улететь в Казань с 3 марта по четвергам и воскресеньям, с 5 марта открывается рейс в Уфу по вторникам и субботам. А уже со 2 мая начинается продажа билетов в Белгород и Самару. Полеты будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров.

Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Нового Уренгоя готовится обслужить 460 рейсов во время новогодних праздников. Самыми закруженными днями станут 28, 31 декабря 2021 и 8 января 2022 года.

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