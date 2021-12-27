27 декабря 2021
26 декабря 2021
25 декабря 2021

Роспотребнадзор ХМАО предложил искать коронавирус у больных ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО предложили тестировать на коронавиурс пациентов с ОРВИ и пневмонией Фото:
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор ХМАО предложил тестировать на коронавирус всех жителей региона, которые заболели ОРВИ или пневмонией. Предложение коснулось и трудовых коллективов, сотрудники которых вернулись из отпуска. Такое предложение сделала глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева во время заседания оперативного штаба Югры из-за снижения охвата тестирования.

«В отношении охвата тестирования есть предложение — это 100% обследование всех больных ОРВИ, пневмонией и прочими респираторными заболеваниями. Обследование всех контактных в домашних очагах и организованных трудовых коллективах. Рекомендуем обследовать также сотрудников, возвращающихся из отпуска, вне зависимости от наличия или отсутствия прививки, для того чтобы не пропустить занос инфекции в эти коллективы в период праздничных и послепраздничных дней», — сказала Соловьева.

В ответ губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила, что предложение по увеличению охвата тестирования было зафиксировано. «Охват тестированием в регионе составляет 289,5 на 100 тысяч населения. Сразу же фиксирую внимание, это ниже 300 тысяч — показателя, которого мы должны добиваться», — сказала Комарова.

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Роспотребнадзор ХМАО предложил тестировать на коронавирус всех жителей региона, которые заболели ОРВИ или пневмонией. Предложение коснулось и трудовых коллективов, сотрудники которых вернулись из отпуска. Такое предложение сделала глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева во время заседания оперативного штаба Югры из-за снижения охвата тестирования. «В отношении охвата тестирования есть предложение — это 100% обследование всех больных ОРВИ, пневмонией и прочими респираторными заболеваниями. Обследование всех контактных в домашних очагах и организованных трудовых коллективах. Рекомендуем обследовать также сотрудников, возвращающихся из отпуска, вне зависимости от наличия или отсутствия прививки, для того чтобы не пропустить занос инфекции в эти коллективы в период праздничных и послепраздничных дней», — сказала Соловьева. В ответ губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила, что предложение по увеличению охвата тестирования было зафиксировано. «Охват тестированием в регионе составляет 289,5 на 100 тысяч населения. Сразу же фиксирую внимание, это ниже 300 тысяч — показателя, которого мы должны добиваться», — сказала Комарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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