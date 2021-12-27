Роспотребнадзор ХМАО предложил искать коронавирус у больных ОРВИ

В ХМАО предложили тестировать на коронавиурс пациентов с ОРВИ и пневмонией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор ХМАО предложил тестировать на коронавирус всех жителей региона, которые заболели ОРВИ или пневмонией. Предложение коснулось и трудовых коллективов, сотрудники которых вернулись из отпуска. Такое предложение сделала глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева во время заседания оперативного штаба Югры из-за снижения охвата тестирования.

«В отношении охвата тестирования есть предложение — это 100% обследование всех больных ОРВИ, пневмонией и прочими респираторными заболеваниями. Обследование всех контактных в домашних очагах и организованных трудовых коллективах. Рекомендуем обследовать также сотрудников, возвращающихся из отпуска, вне зависимости от наличия или отсутствия прививки, для того чтобы не пропустить занос инфекции в эти коллективы в период праздничных и послепраздничных дней», — сказала Соловьева.

В ответ губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила, что предложение по увеличению охвата тестирования было зафиксировано. «Охват тестированием в регионе составляет 289,5 на 100 тысяч населения. Сразу же фиксирую внимание, это ниже 300 тысяч — показателя, которого мы должны добиваться», — сказала Комарова.

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