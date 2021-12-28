В Тюмени раскрыли планы «новогодней» вакцинации от коронавируса

29 декабря 2021 в 14:01 Размер текста - 17 +

Медики готовы прививать тюменцев на протяжении всех праздников Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В праздничные выходные пункты вакцинации от коронавируса в Тюмени будут работать по разным графикам, а непосредственно 31 декабря привиться можно будет лишь в двух из них. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения. «Возможность пройти процедуру вакцинации в мобильных пунктах в Тюмени есть и в период новогодних каникул. В январе работать будут девять точек, а непосредственно 31 декабря — две», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. График следующий: легкоатлетический манеж (Луначарского, 12): с 3 по 9 января, с 8:00 до 20:00;

ТРЦ «Кристалл»: со 2 по 9 января, с 10:00 до 20:00;

центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»: 5 и 6 января, с 8:00 до 20:00;

ТРЦ «Премьер»: со 2 по 9 января, с 10:00 до 20:00;

«Тюмень СитиМолл»: со 2 по 9 января, с 10:00 до 20:00;

ТРЦ «Гудвин»: 31 декабря и 1 января с 9:00 до 14:00, 2—9 января — с 10:00 до 20:00;

ТРЦ «Панама»: со 2 по 9 января, с 10:00 до 20:00;

ТЦ «Алебашевский базар»: 31 декабря — с 9:00 до 15:00, с 4 по 9 января — с 9:00 до 20:00;

ТЦ «Тюменский»: со 2 по 9 января, с 10:00 до 20:00. Ранее URA.RU писало, что жителям Тюменской области требуются QR-коды, справки о вакцинации или медотводе, либо ПЦР-тесты для посещения ряда учреждений. В частности. кинотеатров, фитнеса, аквапарков и саун. А с 20 января документы начнут просить на входе в торговые центры, гипермаркеты и общепит. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В праздничные выходные пункты вакцинации от коронавируса в Тюмени будут работать по разным графикам, а непосредственно 31 декабря привиться можно будет лишь в двух из них. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения. «Возможность пройти процедуру вакцинации в мобильных пунктах в Тюмени есть и в период новогодних каникул. В январе работать будут девять точек, а непосредственно 31 декабря — две», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. График следующий: Ранее URA.RU писало, что жителям Тюменской области требуются QR-коды, справки о вакцинации или медотводе, либо ПЦР-тесты для посещения ряда учреждений. В частности. кинотеатров, фитнеса, аквапарков и саун. А с 20 января документы начнут просить на входе в торговые центры, гипермаркеты и общепит.