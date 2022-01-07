Беспорядки в Казахстане были запланированы заранее, считают республиканские власти. Экс-советник бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил о предательстве в правоохранительных органах. Власти Казахстана также продолжают придерживаться версии об участии исламских радикалов в уличных беспорядках.
В страну прибывают миротворцы Организации Договора коллективной безопасности. Ранее президент республики Касым-Жомар Токаев обратился к союзникам за военной помощью.
О том, что беспорядки в Казахстане готовились заранее, впервые заговорило постоянное представительство республики в ООН. В информационной ноте сообщалось, что «атаки на правительственные здания, аэропорты и важную инфраструктуру» свидетельствуют о спланированном характере действий заговорщиков. После экс-советник Назарбаева Ертысбаев заявил, что Комитет национальной безопасности скрывал существование тренировочных лагерей боевиков в горах Казахстана.
Силовики, охранявшие аэропорт Алматы, за 40 минут до вторжения протестующих получили приказ полностью снять оцепление и охрану с объекта. Об этом сообщил Ертысбаев. По его мнению, это говорит о предательстве в высших эшелонах власти Казахстана.
В это время жители Алматы вынуждены оборонять свои дома от мародеров и террористов, сообщают корреспонденты URA.RU. Обитателям одного из домов в центре города пришлось забаррикадировать въезд на территорию. Жители опасаются начала резни.
Из-за протестов в бывшей столице Казахстана может начаться голод. Почти по всей Алматы закрыты продовольственные магазины, а там, где они работают, нельзя расплатиться картой. Люди жалуются на нехватку продуктов. Также тяжелая ситуация складывается с автомобильным топливом. Заправки в городе не работают.
Готовятся отражать теракты и в казахстанском городе Байконур, который находится в аренде у России. На его территории введены ограничения на передвижения в ночное время и запрещена продажа алкоголя. На самом космодроме усилена вооруженная охрана.
Источники казахского издания Orda.kz сообщают о том, что бывший президент страны, экс-глава Совбеза Нурсултан Назарбаев покинул республику вместе с дочерью. В Казахстане остается только его старший брат Болат Назарбаев. До этого СМИ сообщили о задержании племянника экс-президента, бывшего заместителя председателя КНБ Самата Абиша.
Всего в ходе беспорядков были задержаны более трех тысяч человек и ликвидированы 26 вооруженных преступников. Генеральная прокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, а также начала досудебные расследования по актам терроризма. Виновным в этих преступлениях может грозить от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока. Также президент Токаев разрешил силовикам открывать огонь на поражение в ходе беспорядков. Тех, кто поддержал митингующих в интернете, ждет наказание, предупредил глава Казахстана.
Беспорядки в Казахстане были запланированы заранее, считают республиканские власти. Экс-советник бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил о предательстве в правоохранительных органах. Власти Казахстана также продолжают придерживаться версии об участии исламских радикалов в уличных беспорядках. В страну прибывают миротворцы Организации Договора коллективной безопасности. Ранее президент республики Касым-Жомар Токаев обратился к союзникам за военной помощью.