СМИ: в Казахстане заявили о заговорщиках, устроивших беспорядки

07 января 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Беспорядки в Казахстане планировались действиями заговорщиков заранее. Об этом сообщается в информационной ноте постоянного представительства Казахстана при ООН. В документе отмечается, что «атаки на правительственные здания, аэропорты, важную инфраструктуру и оружейные магазины свидетельствуют о спланированном характере действий заговорщиков», передает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Кроме того, в тексте ноты говорится, что «никакие протесты и митинги не могут оправдать нападения и убийства сотрудников правопорядка». Беспорядки в Казахстане не утихают со 2 января. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, предает RT. Вице-президент Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана. До этого комендатура Алматы обнаружила в городе тело обезглавленного силовика. По данным местных СМИ, так действуют террористические банды. Движение «Талибан» (запрещенная ООН террористическая организация), захватившее власть в Афганистане, заявило, что следит за ситуацией в Казахстане и призывает к мирному диалогу.