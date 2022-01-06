06 января 2022

СМИ: в Казахстане заявили о заговорщиках, устроивших беспорядки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Казахстане заявили о спланированном характере атак в стране Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Беспорядки в Казахстане планировались действиями заговорщиков заранее. Об этом сообщается в информационной ноте постоянного представительства Казахстана при ООН.

В документе отмечается, что «атаки на правительственные здания, аэропорты, важную инфраструктуру и оружейные магазины свидетельствуют о спланированном характере действий заговорщиков», передает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Кроме того, в тексте ноты говорится, что «никакие протесты и митинги не могут оправдать нападения и убийства сотрудников правопорядка».

Беспорядки в Казахстане не утихают со 2 января. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, предает RT. Вице-президент Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана. До этого комендатура Алматы обнаружила в городе тело обезглавленного силовика. По данным местных СМИ, так действуют террористические банды. Движение «Талибан» (запрещенная ООН террористическая организация), захватившее власть в Афганистане, заявило, что следит за ситуацией в Казахстане и призывает к мирному диалогу.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Беспорядки в Казахстане планировались действиями заговорщиков заранее. Об этом сообщается в информационной ноте постоянного представительства Казахстана при ООН. В документе отмечается, что «атаки на правительственные здания, аэропорты, важную инфраструктуру и оружейные магазины свидетельствуют о спланированном характере действий заговорщиков», передает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Кроме того, в тексте ноты говорится, что «никакие протесты и митинги не могут оправдать нападения и убийства сотрудников правопорядка». Беспорядки в Казахстане не утихают со 2 января. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, предает RT. Вице-президент Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана. До этого комендатура Алматы обнаружила в городе тело обезглавленного силовика. По данным местных СМИ, так действуют террористические банды. Движение «Талибан» (запрещенная ООН террористическая организация), захватившее власть в Афганистане, заявило, что следит за ситуацией в Казахстане и призывает к мирному диалогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...