Власти Казахстана накажут тех, кто поддержал протесты в интернете

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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Касым-Жомарт Токаев заявил о включении интернета в Казахстане Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Казахстане будут наказывать не только тех, кто участвовал в митингах против действующей власти, но и граждан, которые в интернете поддерживали митингующих. Такое заявление сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Мною принято решение включить интернет связь в отдельных регионах страны в определенные временные отрезки. Но свободный доступ в интернет — не означает свободного размещения измышлений, клеветы, призывов к насилию. В случае появления таких материалов мы примем меры по обнаружению и наказанию их авторов. Контртеррористическая операция продолжается», — отметил он в эфире телеканала «Хабар 24».

Накануне президент Казахстана обратился к Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда входит и Россия) с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. На фоне нарастающих протестов, начавшихся в республике в начале января из-за подорожавшего газа, в стране временно отключили мобильный интернет. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.

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В Казахстане будут наказывать не только тех, кто участвовал в митингах против действующей власти, но и граждан, которые в интернете поддерживали митингующих. Такое заявление сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев. «Мною принято решение включить интернет связь в отдельных регионах страны в определенные временные отрезки. Но свободный доступ в интернет — не означает свободного размещения измышлений, клеветы, призывов к насилию. В случае появления таких материалов мы примем меры по обнаружению и наказанию их авторов. Контртеррористическая операция продолжается», — отметил он в эфире телеканала «Хабар 24». Накануне президент Казахстана обратился к Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда входит и Россия) с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. На фоне нарастающих протестов, начавшихся в республике в начале января из-за подорожавшего газа, в стране временно отключили мобильный интернет. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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