В ХМАО ожидаются облавы на самогонщиков после ЧП с алкоголем

Районные власти вместе с правоохранительными органами готовы проводить рейды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом

Глава поселка Половинка Александр Старжинский предложил провести рейды по всем нелегальным точкам продажи алкоголя и самогоноварения после массового отравления жителями суррогатным спиртным. Об этой идее мэр сам рассказал URA.RU.

«Такие нелегальные точки есть в каждом поселении. Их сложно отработать, потому что они продают только своим. А клиенты не спешат их закладывать. Здесь действует круговая порука. Но, тем не менее, действовать надо. Все знают, кто продает, где продает», — заявил Старжинский. Он также уточнил, что это предложение обсуждалось на совещании с участием главы Кондинского района Андреем Мухиным.

Руководитель муниципалитета в разговоре с URA.RU подтвердил готовность районных властей принять участие в этой работе. Хотя и подчеркнул, что этот функционал лежит на правоохранительных органах. «Но в любом случае администрации должны реагировать на сигналы. У нас небольшие населенные пункты. Поэтому при первом же получении информации будем проводить контрольные закупки», — подтвердил Мухин.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Кондинское произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Восемь человек погибли, еще семь находятся на лечении в больницах.

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