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31 декабря 2021

Курганские вузы ввели особые правила для студентов из Казахстана

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Студентам КГУ, которые находятся в Казахстане, разрешили сдавать сессию дистанционно Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Студентам Курганского государственного университета (КГУ), которые сейчас находятся в Казахстане и не могут приехать в Курган, разрешили сдавать сессию дистанционно или продлить сроки ее сдачи. В Шадринском государственном педагогическом университете (ШГПУ) приняли решение продлить сессию для казахстанских студентов. Объявления об этом опубликованы на сайтах вузов.

«Шадринский университет принял решение продлить сроки зимней сессии студентам, которые сейчас находятся в Казахстане. Решение принято в связи с массовыми беспорядками в республике. Срок продления будет корректироваться в зависимости от того, когда в Казахстане полностью восстановят интернет и дорожное сообщение с Россией», — сообщает пресс-служба ШГПУ.

«Студенты КГУ, находящиеся в Республике Казахстан и не имеющие возможности прибыть на зачетно-экзаменационную сессию в Курган, могут выбрать один из двух вариантов для сдачи промежуточной аттестации. Если есть доступ к интернету и сотовой связи, сессию можно сдать с применением дистанционных образовательных технологий», — сообщается на сайте КГУ. Продлить срок сдачи сессии можно, если по объективным причинам (например, из-за отсутствия связи) не будет возможности сдать сессию дистанционно.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у государств ОДКБ. В страну направили миротворцев из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии для помощи местным силовикам и охраны важных государственных и военных объектов. В МИД Казахстана заявляют, что в беспорядках участвуют обученные боевики-исламисты. Ранее стало известно, что жителям Нур-Султана возобновили доступ к проводному интернету.

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Студентам Курганского государственного университета (КГУ), которые сейчас находятся в Казахстане и не могут приехать в Курган, разрешили сдавать сессию дистанционно или продлить сроки ее сдачи. В Шадринском государственном педагогическом университете (ШГПУ) приняли решение продлить сессию для казахстанских студентов. Объявления об этом опубликованы на сайтах вузов. «Шадринский университет принял решение продлить сроки зимней сессии студентам, которые сейчас находятся в Казахстане. Решение принято в связи с массовыми беспорядками в республике. Срок продления будет корректироваться в зависимости от того, когда в Казахстане полностью восстановят интернет и дорожное сообщение с Россией», — сообщает пресс-служба ШГПУ. «Студенты КГУ, находящиеся в Республике Казахстан и не имеющие возможности прибыть на зачетно-экзаменационную сессию в Курган, могут выбрать один из двух вариантов для сдачи промежуточной аттестации. Если есть доступ к интернету и сотовой связи, сессию можно сдать с применением дистанционных образовательных технологий», — сообщается на сайте КГУ. Продлить срок сдачи сессии можно, если по объективным причинам (например, из-за отсутствия связи) не будет возможности сдать сессию дистанционно. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у государств ОДКБ. В страну направили миротворцев из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии для помощи местным силовикам и охраны важных государственных и военных объектов. В МИД Казахстана заявляют, что в беспорядках участвуют обученные боевики-исламисты. Ранее стало известно, что жителям Нур-Султана возобновили доступ к проводному интернету.
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