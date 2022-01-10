10 января 2022

В столице Казахстана вернули доступ к интернету

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Мобильный интернет в городе по-прежнему недоступен Фото:
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Беспорядки в Казахстане

Жителям Нур-Султана возобновили доступ к проводному интернету. Проблемы с ним начались в понедельник.

«Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с понедельника, во вторник снова возобновлен», — сообщил корреспондент ТАСС. Отмечается, что подключиться к мобильному интернету до сих пор невозможно.

Ранее URA.RU сообщало, что в день траура в Казахстане, 10 января, в Алматы впервые с начала протестов появился доступ к интернету, но позже он перестал работать. При этом проблем с сотовой связью не возникало.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В результате беспорядков погибли двое детей. В республике был объявлен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у государств ОДКБ. В страну были направлены миротворцы из России, Белоруссии, Армении и Кыргызстана для содействия местным силовикам в стабилизации ситуации и охраны важных государственных и военных объектов. В МИД Казахстана заявили, что в беспорядках участвуют обученные боевики-исламисты.

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Жителям Нур-Султана возобновили доступ к проводному интернету. Проблемы с ним начались в понедельник. «Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с понедельника, во вторник снова возобновлен», — сообщил корреспондент ТАСС. Отмечается, что подключиться к мобильному интернету до сих пор невозможно. Ранее URA.RU сообщало, что в день траура в Казахстане, 10 января, в Алматы впервые с начала протестов появился доступ к интернету, но позже он перестал работать. При этом проблем с сотовой связью не возникало. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В результате беспорядков погибли двое детей. В республике был объявлен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у государств ОДКБ. В страну были направлены миротворцы из России, Белоруссии, Армении и Кыргызстана для содействия местным силовикам в стабилизации ситуации и охраны важных государственных и военных объектов. В МИД Казахстана заявили, что в беспорядках участвуют обученные боевики-исламисты.
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