В России растет популярность электронных сигарет

16 декабря 2021 в 06:00 Размер текста - 17 +

В РФ стремительно растет число магазинов с электронными сигаретами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России резко выросло количество магазинов с электронными устройствами для курения. О росте продаж электронных сигарет рассказали аналитики в «Ъ» 2ГИС и «Яндекс.Бизнес». За последние два года в России количество вейп-шопов — точек по продаже электронных устройств для курения, в том числе одноразовых испарителей, — выросло в два раза, пишет «Коммерсант» . Исходя из отчетов 2ГИС, в последнем месяце этого года в России насчитывается 5,2 тысяч таких магазинов. В 2020 году таких объектов было 3,1 тысяч, а в конце 2019 года — 2,6 тысяч. По мнению председателя правления ассоциации ПАУРРЭНС (объединяет участников рынка электронных никотиновых систем) Максима Королева, рост точек продаж электронных систем для курения связано с ростом продаж одноразовых электронных средств доставки никотина (ЭСДН). Он утверждает, что большая часть такой продукции провозится в Россию нелегально. По его словам, акциз в таких случаях платится только за устройство, но не за жидкость. Что касается вейпинга, по словам специалистов, он оказывает крайне негативное влияние на организм человека. Со временем могут возникнуть заболевания сердечно-сосудистой, легочной и нервной систем, сообщили ученые Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России резко выросло количество магазинов с электронными устройствами для курения. О росте продаж электронных сигарет рассказали аналитики в «Ъ» 2ГИС и «Яндекс.Бизнес». За последние два года в России количество вейп-шопов — точек по продаже электронных устройств для курения, в том числе одноразовых испарителей, — выросло в два раза, пишет «Коммерсант». Исходя из отчетов 2ГИС, в последнем месяце этого года в России насчитывается 5,2 тысяч таких магазинов. В 2020 году таких объектов было 3,1 тысяч, а в конце 2019 года — 2,6 тысяч. По мнению председателя правления ассоциации ПАУРРЭНС (объединяет участников рынка электронных никотиновых систем) Максима Королева, рост точек продаж электронных систем для курения связано с ростом продаж одноразовых электронных средств доставки никотина (ЭСДН). Он утверждает, что большая часть такой продукции провозится в Россию нелегально. По его словам, акциз в таких случаях платится только за устройство, но не за жидкость. Что касается вейпинга, по словам специалистов, он оказывает крайне негативное влияние на организм человека. Со временем могут возникнуть заболевания сердечно-сосудистой, легочной и нервной систем, сообщили ученые Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе.