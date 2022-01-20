20 января 2022

Пушков возмутился картой Украины с территориями РФ. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Карта висит в кабинете главы МИД страны Кулебы Фото:

Сенатор Алексей Пушков эмоционально отреагировал на карту Украины с российскими регионами. Он посчитал это проявлением территориальных притязаний Киева к Москве.

«Вот такая карта висит в кабинете у главы МИД Украины. На ней в состав Украины включены Крым, Таганрог и Краснодарский край, а также польские земли. На фото Кулеба показывает карту госсекретарю США Энтони Блинкену, демонстрируя таким образом территориальные притязания Киева», — возмутился Пушков в telegram-канале.

Политик уточнил, что пока нет информации о том, как Блинкен отнесся к этому. Пушкову также любопытно то, как бы отреагировала на это Варшава, так как и она значится на карте. Он удивился, что польские дипломаты все еще не заметили эту «физическую карту Украины».

Пушков считает, что экономика Украины начала разваливаться после переворота 2014 года. Сенатор обвинил в этом властей страны и считает, что Россия «здесь ни при чем».

Пушков возмутился картой, которая висит в кабинете у Дмитрия Кулебы

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Сенатор Алексей Пушков эмоционально отреагировал на карту Украины с российскими регионами. Он посчитал это проявлением территориальных притязаний Киева к Москве. «Вот такая карта висит в кабинете у главы МИД Украины. На ней в состав Украины включены Крым, Таганрог и Краснодарский край, а также польские земли. На фото Кулеба показывает карту госсекретарю США Энтони Блинкену, демонстрируя таким образом территориальные притязания Киева», — возмутился Пушков в telegram-канале. Политик уточнил, что пока нет информации о том, как Блинкен отнесся к этому. Пушкову также любопытно то, как бы отреагировала на это Варшава, так как и она значится на карте. Он удивился, что польские дипломаты все еще не заметили эту «физическую карту Украины». Пушков считает, что экономика Украины начала разваливаться после переворота 2014 года. Сенатор обвинил в этом властей страны и считает, что Россия «здесь ни при чем».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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