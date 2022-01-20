Сенатор Алексей Пушков эмоционально отреагировал на карту Украины с российскими регионами. Он посчитал это проявлением территориальных притязаний Киева к Москве.
«Вот такая карта висит в кабинете у главы МИД Украины. На ней в состав Украины включены Крым, Таганрог и Краснодарский край, а также польские земли. На фото Кулеба показывает карту госсекретарю США Энтони Блинкену, демонстрируя таким образом территориальные притязания Киева», — возмутился Пушков в telegram-канале.
Политик уточнил, что пока нет информации о том, как Блинкен отнесся к этому. Пушкову также любопытно то, как бы отреагировала на это Варшава, так как и она значится на карте. Он удивился, что польские дипломаты все еще не заметили эту «физическую карту Украины».
Пушков считает, что экономика Украины начала разваливаться после переворота 2014 года. Сенатор обвинил в этом властей страны и считает, что Россия «здесь ни при чем».
Пушков возмутился картой, которая висит в кабинете у Дмитрия Кулебы
Сенатор Алексей Пушков эмоционально отреагировал на карту Украины с российскими регионами. Он посчитал это проявлением территориальных притязаний Киева к Москве. «Вот такая карта висит в кабинете у главы МИД Украины. На ней в состав Украины включены Крым, Таганрог и Краснодарский край, а также польские земли. На фото Кулеба показывает карту госсекретарю США Энтони Блинкену, демонстрируя таким образом территориальные притязания Киева», — возмутился Пушков в telegram-канале. Политик уточнил, что пока нет информации о том, как Блинкен отнесся к этому. Пушкову также любопытно то, как бы отреагировала на это Варшава, так как и она значится на карте. Он удивился, что польские дипломаты все еще не заметили эту «физическую карту Украины». Пушков считает, что экономика Украины начала разваливаться после переворота 2014 года. Сенатор обвинил в этом властей страны и считает, что Россия «здесь ни при чем».