Пушков возмутился картой Украины с территориями РФ. Скрин

21 января 2022 в 06:27 Размер текста - 17 +

Карта висит в кабинете главы МИД страны Кулебы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенатор Алексей Пушков эмоционально отреагировал на карту Украины с российскими регионами. Он посчитал это проявлением территориальных притязаний Киева к Москве. «Вот такая карта висит в кабинете у главы МИД Украины. На ней в состав Украины включены Крым, Таганрог и Краснодарский край, а также польские земли. На фото Кулеба показывает карту госсекретарю США Энтони Блинкену, демонстрируя таким образом территориальные притязания Киева», — возмутился Пушков в telegram-канале. Политик уточнил, что пока нет информации о том, как Блинкен отнесся к этому. Пушкову также любопытно то, как бы отреагировала на это Варшава, так как и она значится на карте. Он удивился, что польские дипломаты все еще не заметили эту «физическую карту Украины». Пушков считает, что экономика Украины начала разваливаться после переворота 2014 года. Сенатор обвинил в этом властей страны и считает, что Россия «здесь ни при чем». Пушков возмутился картой, которая висит в кабинете у Дмитрия Кулебы Telegram-канал Алексея Пушкова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сенатор Алексей Пушков эмоционально отреагировал на карту Украины с российскими регионами. Он посчитал это проявлением территориальных притязаний Киева к Москве. «Вот такая карта висит в кабинете у главы МИД Украины. На ней в состав Украины включены Крым, Таганрог и Краснодарский край, а также польские земли. На фото Кулеба показывает карту госсекретарю США Энтони Блинкену, демонстрируя таким образом территориальные притязания Киева», — возмутился Пушков в telegram-канале. Политик уточнил, что пока нет информации о том, как Блинкен отнесся к этому. Пушкову также любопытно то, как бы отреагировала на это Варшава, так как и она значится на карте. Он удивился, что польские дипломаты все еще не заметили эту «физическую карту Украины». Пушков считает, что экономика Украины начала разваливаться после переворота 2014 года. Сенатор обвинил в этом властей страны и считает, что Россия «здесь ни при чем».