В ЯНАО нашли виновного в травмах ребенка на детской площадке

Девочка упала со сломанной горки и получила травмы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организацию «Восток-Запад» оштрафовали на 300 тысяч рублей за ненадлежащее содержание и обслуживание детской площадки в поселке Приозерном (ЯНАО). Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, ребенок получил травмы, так как на детской горке отсутствовала доска.

«По требованию Надымской городской прокуратуры организация привлечена к ответственности за непроведение замены разрушенных элементов детской площадки», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства. За нарушение требований технических регламентов в отношении компании «Восток-Запад» возбуждено административное дело.

Прокуратура установила, что ООО «Восток-Запад» осуществляло содержание и обслуживание детской площадки в поселке Приозерном ненадлежащим образом. На площадке не заменили разрушенные элементы, из-за чего ребенок провалился на горке, так как там отсутствовала доска, и получил травмы. Организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Азовы в Шурышкарском районе девочка при катании с горки лишилась пальца. На площадке отсутствовали информационные таблички, предупреждающие о деформации покрытия горки. А качели на детской площадке в поселке Тазовском стали причиной смерти четырехлетней девочки.

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