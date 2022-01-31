Власти Тюмени ввели новые ограничения для молодежи из-за COVID

01 февраля 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Молодежь и школьники остались без городских мероприятий из-за коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за опасности заражения коронавирусом тюменские власти отменили мероприятия для молодежи, школьников и спортсменов, которые должны были проходить в областной столице в феврале. Об этом URA.RU сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города. Также несовершеннолетние не смогут сдать нормативы ГТО. «Проведение официальных городских физкультурных и спортивных мероприятий, массовых мероприятий в сфере допобразования, молодежной политики, патриотического воспитания, добровольческого движения, запланированных с 31 января по 28 февраля, переносится на более поздний срок. Решение принято в целях предотвращения распространения коронавируса», — рассказали URA.RU в департаменте. В ведомстве также добавили, что изменения внесены в график сдачи ГТО. В феврале центры тестирования в Тюмени будут принимать нормативы только у совершеннолетних жителей города. Изменится ли что-то в марте, пока неизвестно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Ранее URA.RU писало, что выпускники смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Их начислят, если абитуриенты будут обладателями знаков отличия ГТО — золотого, серебряного или бронзового. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из-за опасности заражения коронавирусом тюменские власти отменили мероприятия для молодежи, школьников и спортсменов, которые должны были проходить в областной столице в феврале. Об этом URA.RU сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города. Также несовершеннолетние не смогут сдать нормативы ГТО. «Проведение официальных городских физкультурных и спортивных мероприятий, массовых мероприятий в сфере допобразования, молодежной политики, патриотического воспитания, добровольческого движения, запланированных с 31 января по 28 февраля, переносится на более поздний срок. Решение принято в целях предотвращения распространения коронавируса», — рассказали URA.RU в департаменте. В ведомстве также добавили, что изменения внесены в график сдачи ГТО. В феврале центры тестирования в Тюмени будут принимать нормативы только у совершеннолетних жителей города. Изменится ли что-то в марте, пока неизвестно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Ранее URA.RU писало, что выпускники смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Их начислят, если абитуриенты будут обладателями знаков отличия ГТО — золотого, серебряного или бронзового.