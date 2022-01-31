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Власти Тюмени ввели новые ограничения для молодежи из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Тюмень, прогулка, люди в масках, молодые люди, молодежь
Молодежь и школьники остались без городских мероприятий из-за коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Из-за опасности заражения коронавирусом тюменские власти отменили мероприятия для молодежи, школьников и спортсменов, которые должны были проходить в областной столице в феврале. Об этом URA.RU сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города. Также несовершеннолетние не смогут сдать нормативы ГТО.

«Проведение официальных городских физкультурных и спортивных мероприятий, массовых мероприятий в сфере допобразования, молодежной политики, патриотического воспитания, добровольческого движения, запланированных с 31 января по 28 февраля, переносится на более поздний срок. Решение принято в целях предотвращения распространения коронавируса», — рассказали URA.RU в департаменте.

В ведомстве также добавили, что изменения внесены в график сдачи ГТО. В феврале центры тестирования в Тюмени будут принимать нормативы только у совершеннолетних жителей города. Изменится ли что-то в марте, пока неизвестно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Ранее URA.RU писало, что выпускники смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Их начислят, если абитуриенты будут обладателями знаков отличия ГТО — золотого, серебряного или бронзового.

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Из-за опасности заражения коронавирусом тюменские власти отменили мероприятия для молодежи, школьников и спортсменов, которые должны были проходить в областной столице в феврале. Об этом URA.RU сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города. Также несовершеннолетние не смогут сдать нормативы ГТО. «Проведение официальных городских физкультурных и спортивных мероприятий, массовых мероприятий в сфере допобразования, молодежной политики, патриотического воспитания, добровольческого движения, запланированных с 31 января по 28 февраля, переносится на более поздний срок. Решение принято в целях предотвращения распространения коронавируса», — рассказали URA.RU в департаменте. В ведомстве также добавили, что изменения внесены в график сдачи ГТО. В феврале центры тестирования в Тюмени будут принимать нормативы только у совершеннолетних жителей города. Изменится ли что-то в марте, пока неизвестно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Ранее URA.RU писало, что выпускники смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Их начислят, если абитуриенты будут обладателями знаков отличия ГТО — золотого, серебряного или бронзового.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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