Тюменцы смогут заработать, сдавая поджигателей властям

Виновников пожаров хотят выявлять, материально стимулируя граждан на доносы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Тюменской области хотят назначить премии для тех граждан, которые будут сообщать информацию о поджигателях, по вине которых случаются ландшафтные и лесные пожары. Соответствующий документ разработан департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

«Предлагается установить вознаграждение за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении ландшафтных (природных) пожаров в Тюменской области, и (или) за содействие задержанию указанных лиц. Размер определить в 40 000 и 50 000 рублей соответственно», — говорится в проекте постановления, имеющемся в распоряжении URA.RU.

Средства на выплаты возьмут из резервного фонда правительства Тюменской области. При этом если человек поможет в задержании двух или более поджигателей, то и сумма вознаграждения для него кратно вырастет. Сколько денег нужно будет предусмотреть для выплат в 2022 году власти рассчитать не могут: ранее статистика о подобных сообщениях, поступающих от граждан, не велась.

Ранее URA.RU писало, что весной и летом 2021 года в Тюменской области бушевали природные пожары, масштаб которых стал максимальным за последние десять лет. Позднее глава Рослесхоза Иван Советников обвинил власти региона в несвоевременной реакции на бедствие, а правительство, в свою очередь, не согласилось с этим заявлением.

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