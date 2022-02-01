01 февраля 2022
31 января 2022

В Генпрокуратуре РФ подтвердили задержание тюменского олигарха. Видео

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Генпрокуратура готовит запрос о выдаче Геннадия Лисовиченко Российской Федерации Фото:

Генеральная прокуратура РФ готовит запрос об экстрадиции в Россию задержанного в Италии экс-руководителя тюменского «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» Геннадия Лисовиченко, который три года находился в бегах. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

«По поручению Генеральной прокуратуры РФ в ноябре 2019 года Геннадий Лисовиченко был объявлен в международный розыск с целью ареста и экстрадиции. 20 января 2022 года его задержали на территории Италии. В настоящее время надзорное ведомство готовит запрос о выдаче беглеца для привлечения к уголовной ответственности», — сообщил URA.RU официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Ранее агентство писало, что бывший генеральный директор тюменского «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» Лисовиченко был объявлен в розыск. Он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, однако не был задержан, так как покинул Россию.

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Генеральная прокуратура РФ готовит запрос об экстрадиции в Россию задержанного в Италии экс-руководителя тюменского «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» Геннадия Лисовиченко, который три года находился в бегах. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. «По поручению Генеральной прокуратуры РФ в ноябре 2019 года Геннадий Лисовиченко был объявлен в международный розыск с целью ареста и экстрадиции. 20 января 2022 года его задержали на территории Италии. В настоящее время надзорное ведомство готовит запрос о выдаче беглеца для привлечения к уголовной ответственности», — сообщил URA.RU официальный представитель ведомства Андрей Иванов. Ранее агентство писало, что бывший генеральный директор тюменского «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» Лисовиченко был объявлен в розыск. Он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, однако не был задержан, так как покинул Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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