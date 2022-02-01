В Генпрокуратуре РФ подтвердили задержание тюменского олигарха. Видео

02 февраля 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура готовит запрос о выдаче Геннадия Лисовиченко Российской Федерации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генеральная прокуратура РФ готовит запрос об экстрадиции в Россию задержанного в Италии экс-руководителя тюменского «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» Геннадия Лисовиченко, который три года находился в бегах. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. «По поручению Генеральной прокуратуры РФ в ноябре 2019 года Геннадий Лисовиченко был объявлен в международный розыск с целью ареста и экстрадиции. 20 января 2022 года его задержали на территории Италии. В настоящее время надзорное ведомство готовит запрос о выдаче беглеца для привлечения к уголовной ответственности», — сообщил URA.RU официальный представитель ведомства Андрей Иванов. Ранее агентство писало, что бывший генеральный директор тюменского «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» Лисовиченко был объявлен в розыск. Он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, однако не был задержан, так как покинул Россию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Генеральная прокуратура РФ готовит запрос об экстрадиции в Россию задержанного в Италии экс-руководителя тюменского «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» Геннадия Лисовиченко, который три года находился в бегах. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. «По поручению Генеральной прокуратуры РФ в ноябре 2019 года Геннадий Лисовиченко был объявлен в международный розыск с целью ареста и экстрадиции. 20 января 2022 года его задержали на территории Италии. В настоящее время надзорное ведомство готовит запрос о выдаче беглеца для привлечения к уголовной ответственности», — сообщил URA.RU официальный представитель ведомства Андрей Иванов. Ранее агентство писало, что бывший генеральный директор тюменского «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» Лисовиченко был объявлен в розыск. Он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, однако не был задержан, так как покинул Россию.