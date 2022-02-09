Депутат Госдумы уверен в отмене QR-кодов в России

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Сергей Миронов заявил, что в России необходимо отменить QR-коды Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России необходимо полностью отменит QR-коды. С таким заявлением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, Роспотребнадзору стоит направить в регионы рекомендации по отмене COVID-сертификатов.

«Штамм „омикрон“ снял с повестки вопрос о QR-кодах, но в большинстве регионов бессмысленная и вредная мера продолжает действовать. Роспотребнадзору стоит дать рекомендации по отмене QR-кодов в регионах. На фоне недавних решений ведомства сохранение этих мер вообще не поддается никакой логике», — рассказали URA.RU в пресс-службе Миронова.

По словам политолога Ильи Гращенкова, уже к концу года практика сертифицирования может отойти в прошлое. «QR-коды оказались слишком раскалывающей для власти темой и серьезно ударили по ее рейтингу. Новый штамм „Омикрон“ дал понять, что вакцинация не спасает от болезни даже вакцинированных», — написал он в своем telegram-канале.

Сейчас Россия готовится к пятой волне коронавируса из-за «Омикрона», пишут «Дни.ру». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что новый штамм опаснее прежних, поскольку человек становится заразным уже в первые сутки. Среди симптомов врачи указывают усталость, головная боль, насморк, чихание, высокая температура тела, кашель или боли в горле.

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В России необходимо полностью отменит QR-коды. С таким заявлением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, Роспотребнадзору стоит направить в регионы рекомендации по отмене COVID-сертификатов. «Штамм „омикрон“ снял с повестки вопрос о QR-кодах, но в большинстве регионов бессмысленная и вредная мера продолжает действовать. Роспотребнадзору стоит дать рекомендации по отмене QR-кодов в регионах. На фоне недавних решений ведомства сохранение этих мер вообще не поддается никакой логике», — рассказали URA.RU в пресс-службе Миронова. По словам политолога Ильи Гращенкова, уже к концу года практика сертифицирования может отойти в прошлое. «QR-коды оказались слишком раскалывающей для власти темой и серьезно ударили по ее рейтингу. Новый штамм „Омикрон“ дал понять, что вакцинация не спасает от болезни даже вакцинированных», — написал он в своем telegram-канале. Сейчас Россия готовится к пятой волне коронавируса из-за «Омикрона», пишут «Дни.ру». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что новый штамм опаснее прежних, поскольку человек становится заразным уже в первые сутки. Среди симптомов врачи указывают усталость, головная боль, насморк, чихание, высокая температура тела, кашель или боли в горле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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