08 февраля 2022
07 февраля 2022

Жители ЯНАО повздорили с бизнесменом и хотели сжечь его магазин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители села Гыда подготовили бутылки с коктейлем Молотова Фото:

Жители села Гыда Тазовского района ЯНАО попытались поджечь магазин из-за конфликта с владельцем торговой точки. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, поджигатели изготовили бутылки с зажигательной смесью, но не смогли поджечь помещение торгового объекта.

«Установлено, что в мае 2020 года двое жителей села Гыда, действуя группой лиц по предварительному сговору, из-за личных неприязненных отношений к индивидуальному предпринимателю, с целью уничтожения магазина и находящегося в нем товара, самостоятельно изготовили бутылки с зажигательной смесью и бросили их в два окна помещения торгового объекта», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Поджечь торговый объект местным жителям не удалось «из-за независящих от их воли обстоятельств» — секции стеклопакетов не позволили огню распространится. В случае успешного поджога ущерб составил более шести миллионов рублей. Суд приговорил виновных к двум годам лишения свободы условно.

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Жители села Гыда Тазовского района ЯНАО попытались поджечь магазин из-за конфликта с владельцем торговой точки. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, поджигатели изготовили бутылки с зажигательной смесью, но не смогли поджечь помещение торгового объекта. «Установлено, что в мае 2020 года двое жителей села Гыда, действуя группой лиц по предварительному сговору, из-за личных неприязненных отношений к индивидуальному предпринимателю, с целью уничтожения магазина и находящегося в нем товара, самостоятельно изготовили бутылки с зажигательной смесью и бросили их в два окна помещения торгового объекта», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Поджечь торговый объект местным жителям не удалось «из-за независящих от их воли обстоятельств» — секции стеклопакетов не позволили огню распространится. В случае успешного поджога ущерб составил более шести миллионов рублей. Суд приговорил виновных к двум годам лишения свободы условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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