Жители ЯНАО повздорили с бизнесменом и хотели сжечь его магазин

09 февраля 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Жители села Гыда подготовили бутылки с коктейлем Молотова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители села Гыда Тазовского района ЯНАО попытались поджечь магазин из-за конфликта с владельцем торговой точки. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, поджигатели изготовили бутылки с зажигательной смесью, но не смогли поджечь помещение торгового объекта. «Установлено, что в мае 2020 года двое жителей села Гыда, действуя группой лиц по предварительному сговору, из-за личных неприязненных отношений к индивидуальному предпринимателю, с целью уничтожения магазина и находящегося в нем товара, самостоятельно изготовили бутылки с зажигательной смесью и бросили их в два окна помещения торгового объекта», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Поджечь торговый объект местным жителям не удалось «из-за независящих от их воли обстоятельств» — секции стеклопакетов не позволили огню распространится. В случае успешного поджога ущерб составил более шести миллионов рублей. Суд приговорил виновных к двум годам лишения свободы условно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители села Гыда Тазовского района ЯНАО попытались поджечь магазин из-за конфликта с владельцем торговой точки. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, поджигатели изготовили бутылки с зажигательной смесью, но не смогли поджечь помещение торгового объекта. «Установлено, что в мае 2020 года двое жителей села Гыда, действуя группой лиц по предварительному сговору, из-за личных неприязненных отношений к индивидуальному предпринимателю, с целью уничтожения магазина и находящегося в нем товара, самостоятельно изготовили бутылки с зажигательной смесью и бросили их в два окна помещения торгового объекта», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Поджечь торговый объект местным жителям не удалось «из-за независящих от их воли обстоятельств» — секции стеклопакетов не позволили огню распространится. В случае успешного поджога ущерб составил более шести миллионов рублей. Суд приговорил виновных к двум годам лишения свободы условно.