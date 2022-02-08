В Курганской области разыскивают пропавшую девочку

Сотрудники полиции Шадринска разыскивают несовершеннолетнюю студентку, которая ранее уже уходила из дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несовершеннолетнюю студентку Шадринского политехнического колледжа разыскивают сотрудники полиции в Курганской области. 31 января она ушла из общежития и не вернулась. Информация об этом опубликована в местных пабликах в соцсетях.

«Отделом уголовного розыска МО МВД России „Шадринский“ разыскивается несовершеннолетняя. 31 января 2022 года она ушла из общежития Шадринского политехнического колледжа на улице Красноармейской в городе Шадринске, и до настоящего времени не вернулась», — сообщается в группе «Инцидент Шадринск» в соцсети «ВКонтакте».

На вид девочке около 17 лет. Рост — 160 см, худощавое телосложение, лицо европейского типа, волосы до плеч, окрашены в черный цвет, глаза серые, на языке есть пирсинг. Была одета в темную куртку с капюшоном без меха, черные кроссовки. Всех, кому известно о местонахождении разыскиваемой или обстоятельствах ее ухода, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции «Шадринский».

«Действительно, Шадринским отделом полиции разыскивается данная несовершеннолетняя девушка, которая систематически покидает общежитие», — подтвердили URA.RU в пресс-службе УМВД по Курганской области. В полиции подчеркнули, что ранее сотрудники уже занимались поисками этой студентки, возвращали ее, но она снова уходила. Сейчас девушка находится на связи, отвечает на звонки, однако никому не говорит, где находится.

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