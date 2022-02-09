В Кургане велосипедист сбил пешехода и попал под суд

Мужчина сбил пешехода на тротуаре Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Курганский 62-летний велосипедист, сбивший на остановке пешехода, стал фигурантом уголовного дела. Материалы уже переданы в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«Заместитель прокурора Кургана утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 62-летнего гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 268 УК РФ (нарушение другим участником движения правил безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Происшествие произошло в октябре 2021 года на остановке «Курганский государственный колледж». Потерпевший побежал к автобусу, в этот момент на него наехал велосипедист, двигающийся по тротуару. «Потерпевший упал на асфальт и получил телесные повреждения в виде закрытого перелома левой бедренной кости, влекущие тяжкий вред здоровью», — отмечают в прокуратуре.

Степень вины обвиняемого должен определить суд. Вменяемая обвиняемому статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до четырех месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

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