10 февраля 2022
09 февраля 2022

В ближайшие месяцы в Тюмени уволят почти 400 сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация с увольнениями находится на контроле прокуратуры и трудовой инспекции Фото:

В феврале, марте и апреле текущего года тюменские компании планируют уволить 388 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

«Департаментом проводится мониторинг предполагаемого увольнения работников организаций. В феврале, марте и апреле текущего года трудовые договоры будут разорваны с 388 жителями Тюменской области», — рассказали URA.RU в региональном департаменте занятости.

Так, в феврале будут уволены 177 сотрудников из 19 компаний. В марте — 168 человек из 24 организаций, в апреле — 43 работника пяти компаний.

Как пояснили в департаменте, значительная часть увольнений пройдет в рамках реорганизаций. В этих случаях фактически люди не теряют работу, а переходят на новое место.

«Высвобождение работников предполагается в финансовой и страховой отраслях, сферах образования, государственного управления, обрабатывающих производств, транспортировки и хранения, информации и связи, административной, научной, технической и профессиональной деятельности. Ситуация находится на контроле прокуратуры и Государственной инспекции труда в Тюменской области», — подчеркнули в департаменте.

Ранее URA.RU писало о сразу двух увольнениях в правительстве Тюменской области. Свои должности покинули замгубернатора Мария Рудзевич и глава управления делами Виктор Кузнецов.

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В феврале, марте и апреле текущего года тюменские компании планируют уволить 388 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области. «Департаментом проводится мониторинг предполагаемого увольнения работников организаций. В феврале, марте и апреле текущего года трудовые договоры будут разорваны с 388 жителями Тюменской области», — рассказали URA.RU в региональном департаменте занятости. Так, в феврале будут уволены 177 сотрудников из 19 компаний. В марте — 168 человек из 24 организаций, в апреле — 43 работника пяти компаний. Как пояснили в департаменте, значительная часть увольнений пройдет в рамках реорганизаций. В этих случаях фактически люди не теряют работу, а переходят на новое место. «Высвобождение работников предполагается в финансовой и страховой отраслях, сферах образования, государственного управления, обрабатывающих производств, транспортировки и хранения, информации и связи, административной, научной, технической и профессиональной деятельности. Ситуация находится на контроле прокуратуры и Государственной инспекции труда в Тюменской области», — подчеркнули в департаменте. Ранее URA.RU писало о сразу двух увольнениях в правительстве Тюменской области. Свои должности покинули замгубернатора Мария Рудзевич и глава управления делами Виктор Кузнецов.
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