В ближайшие месяцы в Тюмени уволят почти 400 сотрудников

В феврале, марте и апреле текущего года тюменские компании планируют уволить 388 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.
«Департаментом проводится мониторинг предполагаемого увольнения работников организаций. В феврале, марте и апреле текущего года трудовые договоры будут разорваны с 388 жителями Тюменской области», — рассказали URA.RU в региональном департаменте занятости.
Так, в феврале будут уволены 177 сотрудников из 19 компаний. В марте — 168 человек из 24 организаций, в апреле — 43 работника пяти компаний.
Как пояснили в департаменте, значительная часть увольнений пройдет в рамках реорганизаций. В этих случаях фактически люди не теряют работу, а переходят на новое место.
«Высвобождение работников предполагается в финансовой и страховой отраслях, сферах образования, государственного управления, обрабатывающих производств, транспортировки и хранения, информации и связи, административной, научной, технической и профессиональной деятельности. Ситуация находится на контроле прокуратуры и Государственной инспекции труда в Тюменской области», — подчеркнули в департаменте.
В феврале, марте и апреле текущего года тюменские компании планируют уволить 388 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области. «Департаментом проводится мониторинг предполагаемого увольнения работников организаций. В феврале, марте и апреле текущего года трудовые договоры будут разорваны с 388 жителями Тюменской области», — рассказали URA.RU в региональном департаменте занятости. Так, в феврале будут уволены 177 сотрудников из 19 компаний. В марте — 168 человек из 24 организаций, в апреле — 43 работника пяти компаний. Как пояснили в департаменте, значительная часть увольнений пройдет в рамках реорганизаций. В этих случаях фактически люди не теряют работу, а переходят на новое место. «Высвобождение работников предполагается в финансовой и страховой отраслях, сферах образования, государственного управления, обрабатывающих производств, транспортировки и хранения, информации и связи, административной, научной, технической и профессиональной деятельности. Ситуация находится на контроле прокуратуры и Государственной инспекции труда в Тюменской области», — подчеркнули в департаменте. Ранее URA.RU писало о сразу двух увольнениях в правительстве Тюменской области. Свои должности покинули замгубернатора Мария Рудзевич и глава управления делами Виктор Кузнецов.