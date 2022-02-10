Женщина несколько дней сидит дома без лекарств от COVID Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пенсионерке из Ноябрьска (ЯНАО) нечем лечиться от коронавируса: 64-летняя женщина живет одна и ей не к кому обратиться за помощью, а положенные ей лекарства в больнице обещали привезти только через несколько дней. Об этом жительница написала в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу рассказать свою ситуацию. 7 февраля у меня было недомогание. 8 — взяли тест. 9 — тест положительный. Мне 64 года. Живу одна. Неоднократное обращение по вопросу предоставления лекарств — безрезультатно. Сегодня в колл-центре сказали через три-четыре дня привезут. Это что целенаправленно уничтожаете взрослое население? Хотелось бы получить обоснованный ответ», — написала пенсионерка в группе «Происшествия Ноябрьск».

Как оказалось, что многие жители тоже не получили лекарства вовремя. «Нам тоже не привезли до сих пор, тест подтвердился 7 февраля», — прокомментировала Ольга Белова. «Аналогичная ситуация. От 1.02 положительный, лекарства не привозили», — ответила Ксения Петрова. «У мужа от 02.02.22 результат положительный, лекарства не дождались», — добавила Светлана Храмцова.

В Ноябрьской ЦГБ горожан попросили уточнить свои контактные данные, чтобы с ними можно было связаться. Также в больнице агентству прокомментировали ситуацию. «После того, как ковид подтвержден, выписывается электронный рецепт, формируются препараты и доставляются на дом силами волонтеров на второй или третий день. При этом, доктор дает рекомендации по лечению сразу, когда приходит на вызов. Лекарства могут забрать из поликлиники родственники заболевшего. Женщина, написавшая пост, пока не вышла с нами на связь», — ответили агентству в учреждении.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО с признаками ОРВИ выдают бесплатные лекарственные наборы. Было выдано более 350 тысяч наборов лекарств стоимостью около пяти тысяч рублей каждый.

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