Врачи Надыма смогут быстрее выявлять онкологию у пациентов

Отделение специализированной медпомощи в районной больнице Надыма (ЯНАО) получило оборудование для диагностики рака молочной железы на ранних стадиях, рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения ЯНАО. Это позволит медикам получать необходимые анализы в амбулаторных условиях без анестезии.
«Новый вид диагностики стал доступен надымчанам по месту жительства. Диагностика позволяет получить необходимый материал — фрагмент ткани или содержимое образования — для проведения цитологических исследований (анализа клеточного материала)», — рассказали в пресс-службе.
По информации ведомства, процедура не требует анестезии и проводится в амбулаторных условиях под УЗИ-контролем. Благодаря новому оборудованию, обследование прошло уже 20 пациенток, у двоих женщин рак удалось выявить на ранней стадии. «Метод представляет собой исследования образований молочной железы, обладающий высокой информативностью и достоверностью», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее депутат Госдумы РФ и зампредседателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный заявлял, что в ЯНАО медучреждения не могут самостоятельно лечить рак. Тогда политик предложил два варианта решения проблемы — формирование на Ямале соответствующего комплекса медицинских услуг для больных раком, либо маршрутизация по тем направлениям, по которым регион не в состоянии оказать качественную помощь.
Отделение специализированной медпомощи в районной больнице Надыма (ЯНАО) получило оборудование для диагностики рака молочной железы на ранних стадиях, рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения ЯНАО. Это позволит медикам получать необходимые анализы в амбулаторных условиях без анестезии. «Новый вид диагностики стал доступен надымчанам по месту жительства. Диагностика позволяет получить необходимый материал — фрагмент ткани или содержимое образования — для проведения цитологических исследований (анализа клеточного материала)», — рассказали в пресс-службе. По информации ведомства, процедура не требует анестезии и проводится в амбулаторных условиях под УЗИ-контролем. Благодаря новому оборудованию, обследование прошло уже 20 пациенток, у двоих женщин рак удалось выявить на ранней стадии. «Метод представляет собой исследования образований молочной железы, обладающий высокой информативностью и достоверностью», — подчеркнули в пресс-службе. Ранее депутат Госдумы РФ и зампредседателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный заявлял, что в ЯНАО медучреждения не могут самостоятельно лечить рак. Тогда политик предложил два варианта решения проблемы — формирование на Ямале соответствующего комплекса медицинских услуг для больных раком, либо маршрутизация по тем направлениям, по которым регион не в состоянии оказать качественную помощь.