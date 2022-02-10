Врачи Надыма смогут быстрее выявлять онкологию у пациентов

Новое оборудование в Надымской ЦРБ поможет оперативно определить болезнь на ранней стадии Фото: Илья Московец © URA.RU

Отделение специализированной медпомощи в районной больнице Надыма (ЯНАО) получило оборудование для диагностики рака молочной железы на ранних стадиях, рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения ЯНАО. Это позволит медикам получать необходимые анализы в амбулаторных условиях без анестезии.

«Новый вид диагностики стал доступен надымчанам по месту жительства. Диагностика позволяет получить необходимый материал — фрагмент ткани или содержимое образования — для проведения цитологических исследований (анализа клеточного материала)», — рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, процедура не требует анестезии и проводится в амбулаторных условиях под УЗИ-контролем. Благодаря новому оборудованию, обследование прошло уже 20 пациенток, у двоих женщин рак удалось выявить на ранней стадии. «Метод представляет собой исследования образований молочной железы, обладающий высокой информативностью и достоверностью», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее депутат Госдумы РФ и зампредседателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный заявлял, что в ЯНАО медучреждения не могут самостоятельно лечить рак. Тогда политик предложил два варианта решения проблемы — формирование на Ямале соответствующего комплекса медицинских услуг для больных раком, либо маршрутизация по тем направлениям, по которым регион не в состоянии оказать качественную помощь.

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