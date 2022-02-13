В Кургане распродают арестованные у должников станки

14 февраля 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

Аукцион по продаже 13 станков назначены на 2 марта (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Арестованные у курганских должников обрабатывающие станки стоимостью до 1,5 млн рублей выставлены на продажу. Масштабные торги назначены на 2 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП). «На торги выставлены 13 обрабатывающих станков, их начальная стоимость колеблется от 65 450 рублей до 1 531 700 рублей. Самый бюджетный вариант — токарно-винторезный станок, самый дорогостоящий — горизонтально-расточный станок с числовым программным управлением», — указано на сайте ведомства. Также на торги выставлены фрезерные, горизонтально-расточные, многоцелевые и другие станки стоимостью от 150 до 200 тысяч рублей, вертикально-фрезерный станок с ЧПУ стоимостью около 505 тысяч рублей. Кроме того, на аукционе можно будет приобрести гаражи в Кургане сотимостью от 35 до 150 тысяч рублей. Торги проводит МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях в лице ООО «Промтехсервис». Заявки на участие в торгах будут приниматься до 28 февраля. «Арест и реализация имущества — вынужденная и необходимая мера, когда должник добровольно не хочет погашать задолженность и выполнять законные требования суда», — подчеркивают приставы. Ранее URA.RU сообщало, что в конце января в Курганской области также состоялись масштабные торги по продаже имущества, арестованного у должников. На продажу выставляли легковые автомобили, автобус, трактор «Кировец» и другую технику. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Арестованные у курганских должников обрабатывающие станки стоимостью до 1,5 млн рублей выставлены на продажу. Масштабные торги назначены на 2 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП). «На торги выставлены 13 обрабатывающих станков, их начальная стоимость колеблется от 65 450 рублей до 1 531 700 рублей. Самый бюджетный вариант — токарно-винторезный станок, самый дорогостоящий — горизонтально-расточный станок с числовым программным управлением», — указано на сайте ведомства. Также на торги выставлены фрезерные, горизонтально-расточные, многоцелевые и другие станки стоимостью от 150 до 200 тысяч рублей, вертикально-фрезерный станок с ЧПУ стоимостью около 505 тысяч рублей. Кроме того, на аукционе можно будет приобрести гаражи в Кургане сотимостью от 35 до 150 тысяч рублей. Торги проводит МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях в лице ООО «Промтехсервис». Заявки на участие в торгах будут приниматься до 28 февраля. «Арест и реализация имущества — вынужденная и необходимая мера, когда должник добровольно не хочет погашать задолженность и выполнять законные требования суда», — подчеркивают приставы. Ранее URA.RU сообщало, что в конце января в Курганской области также состоялись масштабные торги по продаже имущества, арестованного у должников. На продажу выставляли легковые автомобили, автобус, трактор «Кировец» и другую технику.