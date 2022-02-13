Жительнице ХМАО грозят расправой, если она выиграет суд у врача

14 февраля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Жительнице Сургута и ее сыну неизвестные грозят расправой, если она выиграет суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительнице Сургута Ирине Зариповой и ее сыну Фанису Зарипову — медбрату противотуберкулезного диспансера Сургута, неизвестные угрожают расправой, если Зарипова выиграет суд против главврача больницы Юрия Шкарпеткина. В суд женщина обратилась, пытаясь защитить перенесшего инсульт сына, которого обвиняют в употреблении наркотиков и избиении пациента. «Первый раз к нашему дому подъехала машина, когда я убирала снег на улице. Мужчина опустил стекло и сказал, что если я суд выиграю и главного врача отстранят, то мне и моему „щенку“, так он назвал моего сына, хана. Через некоторое время приехали второй раз. В последний раз они приходили 8 февраля, стучались в ворота и требовали выйти. Мы боимся, что могут и дом спалить», — рассказала URA.RU Зарипова. На данный момент женщина судится с главным врачом диспансера Юрием Шкарпеткиным, так как опубликовала в соцсетях пост, в котором резко высказалась в отношении главврача из-за обвинений в адрес ее сына. После этого на женщину подали в суд по обвинению в клевете. Женщина добавила, что обратилась по поводу угроз в прокуратуру. В пресс-службе прокуратуры ХМАО корреспонденту агентства объяснили, что в данной ситуации дело находится в компетенции полиции и подобной жалобы не регистрировали. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали уточнить информацию, но на момент публикации новости ответ не поступил. Сын Зариповой работает медбратом в тубдиспансере и был обвинен в употреблении наркотиков и избиении пациента. В добавок к этому, по словам женщины, руководство больницы регулярно оказывает давление на ее сына. Семье удалось снять обвинения в употреблении наркотиков, однако разбирательство по обвинению в избиении пациента еще ведется. После всех событий в минувшем году, сын Зариповой был госпитализирован с инсультом головного мозга. Сейчас молодой человек на больничном и проходит курс реабилитации. В сургутский тубдиспансер был направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на него не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительнице Сургута Ирине Зариповой и ее сыну Фанису Зарипову — медбрату противотуберкулезного диспансера Сургута, неизвестные угрожают расправой, если Зарипова выиграет суд против главврача больницы Юрия Шкарпеткина. В суд женщина обратилась, пытаясь защитить перенесшего инсульт сына, которого обвиняют в употреблении наркотиков и избиении пациента. «Первый раз к нашему дому подъехала машина, когда я убирала снег на улице. Мужчина опустил стекло и сказал, что если я суд выиграю и главного врача отстранят, то мне и моему „щенку“, так он назвал моего сына, хана. Через некоторое время приехали второй раз. В последний раз они приходили 8 февраля, стучались в ворота и требовали выйти. Мы боимся, что могут и дом спалить», — рассказала URA.RU Зарипова. На данный момент женщина судится с главным врачом диспансера Юрием Шкарпеткиным, так как опубликовала в соцсетях пост, в котором резко высказалась в отношении главврача из-за обвинений в адрес ее сына. После этого на женщину подали в суд по обвинению в клевете. Женщина добавила, что обратилась по поводу угроз в прокуратуру. В пресс-службе прокуратуры ХМАО корреспонденту агентства объяснили, что в данной ситуации дело находится в компетенции полиции и подобной жалобы не регистрировали. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали уточнить информацию, но на момент публикации новости ответ не поступил. Сын Зариповой работает медбратом в тубдиспансере и был обвинен в употреблении наркотиков и избиении пациента. В добавок к этому, по словам женщины, руководство больницы регулярно оказывает давление на ее сына. Семье удалось снять обвинения в употреблении наркотиков, однако разбирательство по обвинению в избиении пациента еще ведется. После всех событий в минувшем году, сын Зариповой был госпитализирован с инсультом головного мозга. Сейчас молодой человек на больничном и проходит курс реабилитации. В сургутский тубдиспансер был направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на него не поступил.