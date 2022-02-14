Городские службы по ночам убирают снег с дорог Ноябрьска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коммунальщики Ноябрьска (ЯНАО) сильно шумят во время ночной уборки дорог и мешают жителям спать. Как сообщила одна из горожанок в соцсети «ВКонтакте», в три часа ночи под окнами жилого дома на проспекте Мира грохочут снегоуборочные машины.

«Я конечно все понимаю, городским службам разрешили ночью шуметь во время уборки снега. Но почему в 02:27 я просыпаюсь уже в шестой раз — от гудящих и пердящих звуков с улицы? Подхожу к окну, вычислить источник такого мерзкого звука — а это происходит тогда, когда трактор поднимает ковш полный снега. Проспект Мира привет, район ЗАГСа. Уважаемые подрядчики, пожалуйста, смазывайте свою технику хоть своими слюнями, но дайте поспать спокойно, прошу! Получается, что и закон о тишине вообще бессмысленный, если кому-то дают его нарушать. Вот таким тупым способом», — написала анонимная жительница в группе «Злой Ноябрянин».

В администрации Ноябрьска ответили на пост жительницы и попросили отнестись с пониманием. «Очистка проезжей части автомобильных дорог от снега и наледи должна производиться в течение шести часов после снегопада — независимо от времени суток. Поэтому их уборка идет в круглосуточном режиме. Просим отнестись с пониманием, это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения. В ночное время чистка и вывоз снега более эффективна, потому что транспорта в это время меньше и уборочная техника не создает ему помех в движении, не способствует образованию пробок», — прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что коммунальщики в Новом Уренгое во время уборки снега сломали забор. Трактор пытался почистить тротуар, но чуть не завалился на бок и снес два пролета ограждения.

Жители не могут уснуть из-за шума от коммунальщиков «Злой Ноябрянин»

Городские службы чистят ночью дороги от снега «Злой Ноябрянин»

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