14 февраля 2022

Жительнице ЯНАО грозит паралич из-за медицинской волокиты

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Вакцинация Гам-КОВИД-Вак-М. Магнитогорск, здоровье, медицина, руки, медик
Девушка три недели ждала результатов врачебной комиссии Фото:

Пациентка Ноябрьской центральной городской больницы может остаться парализованной, потому что медики не торопятся назначать лечение после врачебной комиссии. Об этом женщина написала в соцсети в группе «ВКонтакте».

«Сегодня ровно 3 недели после того, как была врачебная комиссия и никакого результата. У меня смещение позвоночника в поясничном отделе 3 степени, при 4 степени откажут ноги. Наша ЦГБ отправила документы на консультацию в Тюмень, и до сих пор результата нет», — написала автор с ником «Юля Юлечек».

Девушка также отметила, что врачи знают о том, что с таким диагнозом, как у нее, передвигаться практически невозможно. «Неужели нельзя при таком состоянии делать это как-то быстрее. Сколько еще я буду мучаться? Почему нельзя дать направление по специальной форме, и отправить меня в эту больницу?» — добавила она.

На претензию автора отреагировала ЦГБ Ноябрьска, попросив указать свои данные, чтобы прояснить ситуацию. В пресс-службу учреждения агентство направило запрос с просьбой рассказать о подробностях. На момент публикации материала ответ получен не был.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО медики не привозили лекарства одинокой пенсионерке с COVID. Тогда представители Ноябрьской ЦГБ также пообещали решить эту проблему.

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Пациентка Ноябрьской центральной городской больницы может остаться парализованной, потому что медики не торопятся назначать лечение после врачебной комиссии. Об этом женщина написала в соцсети в группе «ВКонтакте». «Сегодня ровно 3 недели после того, как была врачебная комиссия и никакого результата. У меня смещение позвоночника в поясничном отделе 3 степени, при 4 степени откажут ноги. Наша ЦГБ отправила документы на консультацию в Тюмень, и до сих пор результата нет», — написала автор с ником «Юля Юлечек». Девушка также отметила, что врачи знают о том, что с таким диагнозом, как у нее, передвигаться практически невозможно. «Неужели нельзя при таком состоянии делать это как-то быстрее. Сколько еще я буду мучаться? Почему нельзя дать направление по специальной форме, и отправить меня в эту больницу?» — добавила она. На претензию автора отреагировала ЦГБ Ноябрьска, попросив указать свои данные, чтобы прояснить ситуацию. В пресс-службу учреждения агентство направило запрос с просьбой рассказать о подробностях. На момент публикации материала ответ получен не был. Ранее сообщалось, что в ЯНАО медики не привозили лекарства одинокой пенсионерке с COVID. Тогда представители Ноябрьской ЦГБ также пообещали решить эту проблему.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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