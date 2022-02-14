Жительнице ЯНАО грозит паралич из-за медицинской волокиты

Пациентка Ноябрьской центральной городской больницы может остаться парализованной, потому что медики не торопятся назначать лечение после врачебной комиссии. Об этом женщина написала в соцсети в группе «ВКонтакте».
«Сегодня ровно 3 недели после того, как была врачебная комиссия и никакого результата. У меня смещение позвоночника в поясничном отделе 3 степени, при 4 степени откажут ноги. Наша ЦГБ отправила документы на консультацию в Тюмень, и до сих пор результата нет», — написала автор с ником «Юля Юлечек».
Девушка также отметила, что врачи знают о том, что с таким диагнозом, как у нее, передвигаться практически невозможно. «Неужели нельзя при таком состоянии делать это как-то быстрее. Сколько еще я буду мучаться? Почему нельзя дать направление по специальной форме, и отправить меня в эту больницу?» — добавила она.
На претензию автора отреагировала ЦГБ Ноябрьска, попросив указать свои данные, чтобы прояснить ситуацию. В пресс-службу учреждения агентство направило запрос с просьбой рассказать о подробностях. На момент публикации материала ответ получен не был.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО медики не привозили лекарства одинокой пенсионерке с COVID. Тогда представители Ноябрьской ЦГБ также пообещали решить эту проблему.
Пациентка Ноябрьской центральной городской больницы может остаться парализованной, потому что медики не торопятся назначать лечение после врачебной комиссии. Об этом женщина написала в соцсети в группе «ВКонтакте». «Сегодня ровно 3 недели после того, как была врачебная комиссия и никакого результата. У меня смещение позвоночника в поясничном отделе 3 степени, при 4 степени откажут ноги. Наша ЦГБ отправила документы на консультацию в Тюмень, и до сих пор результата нет», — написала автор с ником «Юля Юлечек». Девушка также отметила, что врачи знают о том, что с таким диагнозом, как у нее, передвигаться практически невозможно. «Неужели нельзя при таком состоянии делать это как-то быстрее. Сколько еще я буду мучаться? Почему нельзя дать направление по специальной форме, и отправить меня в эту больницу?» — добавила она. На претензию автора отреагировала ЦГБ Ноябрьска, попросив указать свои данные, чтобы прояснить ситуацию. В пресс-службу учреждения агентство направило запрос с просьбой рассказать о подробностях. На момент публикации материала ответ получен не был. Ранее сообщалось, что в ЯНАО медики не привозили лекарства одинокой пенсионерке с COVID. Тогда представители Ноябрьской ЦГБ также пообещали решить эту проблему.