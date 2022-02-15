Учительница младших классов оскорбляла детей во время урока Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) стала свидетельницей неадекватного поведения педагога начальной школы, которая кричала на детей и унижала их при всем классе. Об этом женщина анонимно рассказала в местной группе в соцсети «Вконтакте».

«Пока я ждала, когда прозвенит звонок, мой мозг хотел взорваться и мои уши просто скручивались в трубочку от того, как учителя орут криком бешеной собаки и унижают детей при всем классе. Сидела в коридоре, а у самой кипело все внутри. Не знала, как поступить», — пишет женщина в группе «[LIFE] Независимый Ноябрьск».

В комментариях многие жители поддержали автора, отметив, что сейчас редко когда встретишь учителей, которые любят свою работу. «Всегда во все времена так было, одни вкладывали душу в детей, другие ходили на работу. Во все времена были, есть и будут люди «не в своей профессии», — написала Вера Селезнева. «В любой профессии есть случайные люди. Тупо держатся за зарплату, место или, хуже того, самоутверждаются за счет подчиненных, в данном случае детей. Есть и сейчас прекрасные педагоги, возможно, их меньше», — добавила Зуля Османова.

На скандальный отзыв отреагировала администрация города, пообещав разобраться в ситуации. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства ЯНАО, с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что в школу ЯНАО наняли учителя с открытыми уголовными делами. Инцидент произошел в школе №3 города Губкинского.

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