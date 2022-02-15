Власти ЯНАО переселят ветерана после жалобы на жизнь в «аварийке»

В квартире нет нормального водоснабжения, проваливаются полы и холодно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Салехарда, заслужившая статус ветерана труда, теперь сможет жить в комфортных условиях. Ее нынешняя квартира непригодна для нормальной жизни. Меры были приняты окружными властями после вмешательства депутата Тюменской областной думы от ЯНАО Ивана Вершинина.

«Со слов пожилой женщины, всю жизнь проработавшей на Крайнем Севере, проживание в доме на улице Артеева, 6 — одно сплошное испытание. Полы проваливаются, отсутствует нормальное водоснабжение, в квартирах холодно», — рассказал политик на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Вершинина, ему пришлось сделать запрос в органы исполнительной власти, чтобы инициировать проверку. За ходом решения проблемы депутат будет следить лично. «По результатам проверки меня заверили в том, что органы местного самоуправления планируют переселить указанную семью в течение этого года», — подчеркнул он.

Что касается аварийного дома, то в письме (имеется в распоряжении редакции) заместителя губернатора ЯНАО Александра Подороги на имя Ивана Вершинина указано, что комиссионное обследование дома подтвердило массу нарушений и выдано предписание об их устранении. «При невыполнении законных требований к управляющей компании будут применены меры административного воздействия», — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что благодаря обращению к депутату помощь получила жительница села Сеяха Ямальского района ЯНАО. Женщину своим поведением «выживал» из общежития сосед-дебошир.

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