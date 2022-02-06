Тюменские таксисты массово отказываются от работы на агрегаторы

Тюменские таксисты жалуются на слишком низкие тарифы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени водители массово отказываются от услуг агрегаторов такси, предпочитая работать на себя. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников местного таксопарка. По его словам, таксисты, в частности, возмущены минимальной стоимостью поездок, которую некоторые агрегаторы оценили в 49 рублей.

«Условия работы у агрегаторов уже давно стали кабальными. На маршрутке ездить дороже. Люди в прямом смысле работают за еду, потому что такого „заработка“ ни на что другое не хватит. Водители, которые в профессии уже не первый год, возвращаются в ряды „бомбил“. Без посредников в лице агрегаторов и такоспарков, которые за каждую поездку берут с тебя процент, заработать можно гораздо больше», — пояснил собеседник агентства.

Ситуация с тарифами на перевозки также обсуждается в группе «Такси и таксисты. Тюмень. ДТП, новости» соцсети «ВКонтакте». «К „Яндексу“ слишком много претензий: низкая минимальная стоимость — 49 рублей, высокая комиссия — 23%+, дальние подачи — 5 км, в приложении не видно конечной точки маршрута, не видно цену, воровство чаевых и денег с баланса, неоплата безнала. Ну, и далее в том же духе. Любой водитель еще несколько строчек сюда добавит», — сообщил анонимный автор публикации.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени водители такси планировали провести забастовку против низкой стоимости перевозок у агрегаторов. Акцию отменили из-за коронавируса.

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