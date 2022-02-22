Губернатор Шумков назвал курганскую землю особенной

Губернатор Вадим Шумков поздравил курганцев с Днем защитника Отечества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков на торжественной церемонии празднования Дня защитника Отечества назвал курганскую землю особенной. Мероприятие прошло в Кургане возле Вечного огня, передает журналист URA.RU.

«Сегодня основной праздник доблести и чести — День защитников нашего Отечества. Курганская земля — особенная, потому что именно наша земля дала стране героев и защитников. Сегодня здесь я благодарю тех, кто продолжает нести службу на различных участках, защищая нашу Родину. И, конечно, особые слова благодарности ветеранам — спасибо вам, отцы, что отстояли нашу страну», — сказал Шумков на церемонии открытия.

На мероприятии также присутствовали руководители силовых региональных ведомств — ФСБ Исмаил Раджабов, УМВД Дмитрий Свинов, глава МЧС России по Курганской области Юрий Землянский, представители СУ СК. Военный комиссар Айрат Зарипов зачитал праздничный приказ Министра обороны Сергея Шойгу. Участники церемонии возложили цветы к Вечному огню.

В Кургане военные, силовики и чиновники почтили память солдат, которые погибли, защищая Родину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На мероприятии присутствовали сенатор Сергей Муратов (справа), главный федеральный инспектор Артем Пушкин (в центре), спикер гордумы Игорь Прозоров (слева позади) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU