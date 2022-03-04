Власти ЯНАО усиливают меры безопасности в округе

Дмитрий Артюхов поручил провести усиление мер безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил представителям исполнительной власти и главам муниципальных усилить меры безопасности в округе. Как сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО, поручение было дано в ходе заседания антитеррористической комиссии в Салехарде.

«В Салехарде прошло внеочередное заседание окружной антитеррористической комиссии под руководством губернатора Дмитрия Артюхова. В первую очередь речь шла об объектах социальной сферы, транспортной инфраструктуры, а также жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов. Губернатор Дмитрий Артюхов поручил всем ведомствам взять вопросы безопасности на особый контроль», — говорится в сообщении пресс-службы правительства ЯНАО.

В ближайшее время пройдут проверки систем оповещения в школах, детских садах, больницах, а также учреждениях социальной сферы. Помимо этого, в учреждениях будет проведен внеплановый инструктаж для персонала.

«Мы всегда ставим задачу проводить нашу работу не формально. Но сейчас внимание к вопросам безопасности должно быть особенно пристальным. Все задействованные сотрудники должны выполнять свою работу максимально качественно», — приводит слова Артюхова пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало, что глава города Лабытнанги Марина Трескова отчиталась перед губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым по итогам работы в 2021 году. Основным приоритетом работы главы муниципалитета остается расселение аварийного фонда.

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