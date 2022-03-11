РИА: националисты держали оборону в одной из школ Волновахи

12 марта 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

Украинские неонацисты держали оборону в Волновахе в одной из местных школ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские неонацисты держали оборону в Волновахе (город, расположенный на юго-западе Донецкой области) в одной из местных школ. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» . «За моей спиной школа, в ней укрывались неонацисты, части ВСУ держали оборону здесь», — сказал журналист. Он отметил, что «сопротивление было упорнейшим». По словам наблюдавшего за происходившим, вооруженные силы Украины (ВСУ) были подбиты силами народной армии ДНР. Он предположил, что на перекрестке улиц шел бой. Кроме того, на этом месте были обнаружены трупы двух украинских гранатометчиков. Один из них был прикован к столбу цепью, сообщил корреспондент. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. При этом российская сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские неонацисты держали оборону в Волновахе (город, расположенный на юго-западе Донецкой области) в одной из местных школ. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». «За моей спиной школа, в ней укрывались неонацисты, части ВСУ держали оборону здесь», — сказал журналист. Он отметил, что «сопротивление было упорнейшим». По словам наблюдавшего за происходившим, вооруженные силы Украины (ВСУ) были подбиты силами народной армии ДНР. Он предположил, что на перекрестке улиц шел бой. Кроме того, на этом месте были обнаружены трупы двух украинских гранатометчиков. Один из них был прикован к столбу цепью, сообщил корреспондент. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. При этом российская сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.