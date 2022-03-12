12 марта 2022
11 марта 2022
10 марта 2022

Жителя ХМАО оштрафовали за участие в украинской секте

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
По решению судьи, югорчанин заплатит штраф за участие в секте «Церковь Новое поколение» Фото:

Ханты-Мансийский районный суд оштрафовал югорчанина, который является адептом религиозной организации «Церковь Новое Поколение», чья деятельность признана нежелательной на территории РФ. Ее координирующие центры находятся на Украине и в Латвии. Об этом URA.RU сообщили в судебной инстанции.

«Ханты-Мансийский районный суд вынес решение о назначении административного штрафа по статье 20.33 КоАП РФ жителю Ханты-Мансийска, адепту международного христианского движения „Церковь Новое Поколение“. В ХМАО это первое решение судебных органов в отношении деятельности организации, которая признана нежелательной на территории РФ», — прокомментировали в суде.

В ходе выяснения всех обстоятельств суд установил, что житель Ханты-Мансийска в декабре 2021 года принимал участие в съезде движения «Церковь Новое Поколение», координационные центры которого находятся на территории Украины и Латвии. Его лидеры призывали региональных представителей к активизации действий на территории России.

URA.RU ранее сообщало, что структуры «Церкви Новое поколение» были признаны нежелательными на территории России в 2021 году. Такое решение приняла Генеральная прокуратура.

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Ханты-Мансийский районный суд оштрафовал югорчанина, который является адептом религиозной организации «Церковь Новое Поколение», чья деятельность признана нежелательной на территории РФ. Ее координирующие центры находятся на Украине и в Латвии. Об этом URA.RU сообщили в судебной инстанции. «Ханты-Мансийский районный суд вынес решение о назначении административного штрафа по статье 20.33 КоАП РФ жителю Ханты-Мансийска, адепту международного христианского движения „Церковь Новое Поколение“. В ХМАО это первое решение судебных органов в отношении деятельности организации, которая признана нежелательной на территории РФ», — прокомментировали в суде. В ходе выяснения всех обстоятельств суд установил, что житель Ханты-Мансийска в декабре 2021 года принимал участие в съезде движения «Церковь Новое Поколение», координационные центры которого находятся на территории Украины и Латвии. Его лидеры призывали региональных представителей к активизации действий на территории России. URA.RU ранее сообщало, что структуры «Церкви Новое поколение» были признаны нежелательными на территории России в 2021 году. Такое решение приняла Генеральная прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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