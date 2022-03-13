Экономист: без каких товаров из России не выживет Запад

14 марта 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

Мария Максакова заявила, что запад не сможет прожить без некоторых товаров из России Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад не сможет прожить без некоторых товаров из России, а прежде всего без сырья. Об этом заявила и. о. заведующего кафедрой международных экономических отношений имени Ливенцева МГИМО Мария Максакова. По ее словам, война санкций повлияет на европейскую и мировую экономику. «В арсенале РФ есть ряд экспортных товаров, запрет или ограничение на вывоз которых может привести к крайне негативным последствиям. Возможные ограничения на экспорт в ЕС минеральных удобрений могут дестабилизировать не только европейский, но и мировой продовольственный рынок», — передает «Прайм» слова Максаковой. По словам экономиста, серьезным ответом России на санкции может стать отказ в поставках углеводородов. «Это негативным образом скажется на мировых ценах, вызовет соответствующую реакцию на фондовых биржах», — уточнила она. США и страны Запада ранее ввели ряд санкций против России, включая главу государства Владимира Путина, из-за ситуации на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин отмечал, что действия России носят освободительный характер: планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Несмотря на это, ряд стран Евросоюза и США ввели санкции против России. Среди них — ограничение в экономической, производственной банковской сфере. Кроме того, один из пунктов ограничений предусматривает запрет на экспорт в Россию предметов роскоши из Евросоюза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запад не сможет прожить без некоторых товаров из России, а прежде всего без сырья. Об этом заявила и. о. заведующего кафедрой международных экономических отношений имени Ливенцева МГИМО Мария Максакова. По ее словам, война санкций повлияет на европейскую и мировую экономику. «В арсенале РФ есть ряд экспортных товаров, запрет или ограничение на вывоз которых может привести к крайне негативным последствиям. Возможные ограничения на экспорт в ЕС минеральных удобрений могут дестабилизировать не только европейский, но и мировой продовольственный рынок», — передает «Прайм» слова Максаковой. По словам экономиста, серьезным ответом России на санкции может стать отказ в поставках углеводородов. «Это негативным образом скажется на мировых ценах, вызовет соответствующую реакцию на фондовых биржах», — уточнила она. США и страны Запада ранее ввели ряд санкций против России, включая главу государства Владимира Путина, из-за ситуации на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин отмечал, что действия России носят освободительный характер: планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Несмотря на это, ряд стран Евросоюза и США ввели санкции против России. Среди них — ограничение в экономической, производственной банковской сфере. Кроме того, один из пунктов ограничений предусматривает запрет на экспорт в Россию предметов роскоши из Евросоюза.