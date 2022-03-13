13 марта 2022

Экономист: без каких товаров из России не выживет Запад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная городская акция
Мария Максакова заявила, что запад не сможет прожить без некоторых товаров из России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Запад не сможет прожить без некоторых товаров из России, а прежде всего без сырья. Об этом заявила и. о. заведующего кафедрой международных экономических отношений имени Ливенцева МГИМО Мария Максакова. По ее словам, война санкций повлияет на европейскую и мировую экономику.

«В арсенале РФ есть ряд экспортных товаров, запрет или ограничение на вывоз которых может привести к крайне негативным последствиям. Возможные ограничения на экспорт в ЕС минеральных удобрений могут дестабилизировать не только европейский, но и мировой продовольственный рынок», — передает «Прайм» слова Максаковой.

По словам экономиста, серьезным ответом России на санкции может стать отказ в поставках углеводородов. «Это негативным образом скажется на мировых ценах, вызовет соответствующую реакцию на фондовых биржах», — уточнила она.

США и страны Запада ранее ввели ряд санкций против России, включая главу государства Владимира Путина, из-за ситуации на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин отмечал, что действия России носят освободительный характер: планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

Несмотря на это, ряд стран Евросоюза и США ввели санкции против России. Среди них — ограничение в экономической, производственной банковской сфере. Кроме того, один из пунктов ограничений предусматривает запрет на экспорт в Россию предметов роскоши из Евросоюза.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запад не сможет прожить без некоторых товаров из России, а прежде всего без сырья. Об этом заявила и. о. заведующего кафедрой международных экономических отношений имени Ливенцева МГИМО Мария Максакова. По ее словам, война санкций повлияет на европейскую и мировую экономику. «В арсенале РФ есть ряд экспортных товаров, запрет или ограничение на вывоз которых может привести к крайне негативным последствиям. Возможные ограничения на экспорт в ЕС минеральных удобрений могут дестабилизировать не только европейский, но и мировой продовольственный рынок», — передает «Прайм» слова Максаковой. По словам экономиста, серьезным ответом России на санкции может стать отказ в поставках углеводородов. «Это негативным образом скажется на мировых ценах, вызовет соответствующую реакцию на фондовых биржах», — уточнила она. США и страны Запада ранее ввели ряд санкций против России, включая главу государства Владимира Путина, из-за ситуации на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин отмечал, что действия России носят освободительный характер: планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Несмотря на это, ряд стран Евросоюза и США ввели санкции против России. Среди них — ограничение в экономической, производственной банковской сфере. Кроме того, один из пунктов ограничений предусматривает запрет на экспорт в Россию предметов роскоши из Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...