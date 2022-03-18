Путин похвалил Ханты-Мансийск, где проходит Паралимпиада

18 марта 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Президент считает, что в столице Югры спортсмены смогут показать самые высокие результаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Президент России Владимир Путин высоко оценил готовность столицы ХМАО принять зимние Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Глава государства отметил, что именно в этом городе ценят спортивные традиции. Видеообращение президента прозвучало во время церемонии открытия соревнований. «Дорогие друзья, приветствую всех участников открытых зимних игр паралимпийцев. Вы собрались вместе в замечательном городе — Ханты-Мансийске, где любят спорт, гордятся своими спортивными традициями и с огромным энтузиазмом поддержали решения проведения соревнований именно для вас — лучших паралимпийцев планеты. Уверен, вы в полной мере прочувствуете радушие местных жителей и, конечно, самые добрые эмоции болельщиков, которые будут горячо и от всего сердца поддерживать вас и ваши блистательные выступления. Нет сомнений, что это даст мощный заряд энергии. Поможет достичь самых высоких результатов и впечатляющих мировых рекордов. Победить в честной и бескомпромиссно борьбе, где будет главенствовать основополагающие ценности спорта, свободного от политической конъюнктуры и любых видов дискриминации», — отметил Путин. В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин высоко оценил готовность столицы ХМАО принять зимние Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Глава государства отметил, что именно в этом городе ценят спортивные традиции. Видеообращение президента прозвучало во время церемонии открытия соревнований. «Дорогие друзья, приветствую всех участников открытых зимних игр паралимпийцев. Вы собрались вместе в замечательном городе — Ханты-Мансийске, где любят спорт, гордятся своими спортивными традициями и с огромным энтузиазмом поддержали решения проведения соревнований именно для вас — лучших паралимпийцев планеты. Уверен, вы в полной мере прочувствуете радушие местных жителей и, конечно, самые добрые эмоции болельщиков, которые будут горячо и от всего сердца поддерживать вас и ваши блистательные выступления. Нет сомнений, что это даст мощный заряд энергии. Поможет достичь самых высоких результатов и впечатляющих мировых рекордов. Победить в честной и бескомпромиссно борьбе, где будет главенствовать основополагающие ценности спорта, свободного от политической конъюнктуры и любых видов дискриминации», — отметил Путин. В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.