18 марта 2022

Путин похвалил Ханты-Мансийск, где проходит Паралимпиада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент считает, что в столице Югры спортсмены смогут показать самые высокие результаты Фото:
новость из сюжета
Паралимпийские игры-2022

Президент России Владимир Путин высоко оценил готовность столицы ХМАО принять зимние Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Глава государства отметил, что именно в этом городе ценят спортивные традиции. Видеообращение президента прозвучало во время церемонии открытия соревнований.

«Дорогие друзья, приветствую всех участников открытых зимних игр паралимпийцев. Вы собрались вместе в замечательном городе — Ханты-Мансийске, где любят спорт, гордятся своими спортивными традициями и с огромным энтузиазмом поддержали решения проведения соревнований именно для вас — лучших паралимпийцев планеты. Уверен, вы в полной мере прочувствуете радушие местных жителей и, конечно, самые добрые эмоции болельщиков, которые будут горячо и от всего сердца поддерживать вас и ваши блистательные выступления. Нет сомнений, что это даст мощный заряд энергии. Поможет достичь самых высоких результатов и впечатляющих мировых рекордов. Победить в честной и бескомпромиссно борьбе, где будет главенствовать основополагающие ценности спорта, свободного от политической конъюнктуры и любых видов дискриминации», — отметил Путин.

В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин высоко оценил готовность столицы ХМАО принять зимние Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Глава государства отметил, что именно в этом городе ценят спортивные традиции. Видеообращение президента прозвучало во время церемонии открытия соревнований. «Дорогие друзья, приветствую всех участников открытых зимних игр паралимпийцев. Вы собрались вместе в замечательном городе — Ханты-Мансийске, где любят спорт, гордятся своими спортивными традициями и с огромным энтузиазмом поддержали решения проведения соревнований именно для вас — лучших паралимпийцев планеты. Уверен, вы в полной мере прочувствуете радушие местных жителей и, конечно, самые добрые эмоции болельщиков, которые будут горячо и от всего сердца поддерживать вас и ваши блистательные выступления. Нет сомнений, что это даст мощный заряд энергии. Поможет достичь самых высоких результатов и впечатляющих мировых рекордов. Победить в честной и бескомпромиссно борьбе, где будет главенствовать основополагающие ценности спорта, свободного от политической конъюнктуры и любых видов дискриминации», — отметил Путин. В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...