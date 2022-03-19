Лыжница из Донецка рассказала об отстранении от Паралимпиады

19 марта 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

По словам Дарьи, все спортсмены уже приняли произошедшее и продолжают жить дальше Фото: Правительство ХМАО новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта, — несправедливо. О своих переживаниях из-за отстранения от соревнований и мнении спортсменов других стран URA.RU рассказала 15-летняя горнолыжница Дарья Ищенко родом из Донецка (сейчас живет в Камчатском крае). «В первую очередь это было очень неприятно и, конечно, обидно. Сразу мы начали общаться между собой: команда, тренеры — все друг друга стали поддерживать. Тяжело это все переносили. Первое время тяжело было с кем-то общаться, не было каких-либо слов. Хотелось просто спрятаться и, может быть, что-то изменить. Но ты не можешь ничего сделать с этим. Сейчас уже приняли это, просто живем дальше, соревнуемся. <…> Все [зарубежные участники Паралимпиады] говорили [российской сборной] о том, что это максимально неправильно, некрасиво и очень жестоко по отношению к спортсменам. Тем более к паралимпийцам», — поделилась историей Ищенко. Девушка также рассказала, что последний год усиленно готовилась к соревнованию в Пекине: именно тогда ей сообщили, что она может попасть в состав российской сборной. «Олимпийский сезон гораздо сложнее, чем обычный, потому что на более серьезные соревнования нужна усиленная физическая подготовка, — уверена спортсменка. — Были, конечно, травмы во время подготовки. Даже теперь на подбородке — шрам. Сильное падение было: на горе ошибка — и все, падение». В России Ищенко живет уже 11 лет. Среди его наград — бронзовая медаль в Кубке Европы 2021 года по горнолыжной дисциплине Giant slalom (гигантский слалом). С 16 по 21 марта Ищенко соревнуется со спортсменами из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана на зимних Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО). Турнир организовали после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта, — несправедливо. О своих переживаниях из-за отстранения от соревнований и мнении спортсменов других стран URA.RU рассказала 15-летняя горнолыжница Дарья Ищенко родом из Донецка (сейчас живет в Камчатском крае). «В первую очередь это было очень неприятно и, конечно, обидно. Сразу мы начали общаться между собой: команда, тренеры — все друг друга стали поддерживать. Тяжело это все переносили. Первое время тяжело было с кем-то общаться, не было каких-либо слов. Хотелось просто спрятаться и, может быть, что-то изменить. Но ты не можешь ничего сделать с этим. Сейчас уже приняли это, просто живем дальше, соревнуемся. <…> Все [зарубежные участники Паралимпиады] говорили [российской сборной] о том, что это максимально неправильно, некрасиво и очень жестоко по отношению к спортсменам. Тем более к паралимпийцам», — поделилась историей Ищенко. Девушка также рассказала, что последний год усиленно готовилась к соревнованию в Пекине: именно тогда ей сообщили, что она может попасть в состав российской сборной. «Олимпийский сезон гораздо сложнее, чем обычный, потому что на более серьезные соревнования нужна усиленная физическая подготовка, — уверена спортсменка. — Были, конечно, травмы во время подготовки. Даже теперь на подбородке — шрам. Сильное падение было: на горе ошибка — и все, падение». В России Ищенко живет уже 11 лет. Среди его наград — бронзовая медаль в Кубке Европы 2021 года по горнолыжной дисциплине Giant slalom (гигантский слалом). С 16 по 21 марта Ищенко соревнуется со спортсменами из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана на зимних Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО). Турнир организовали после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.