Тренер Назаров: иностранных спортсменов не пускают выступать в РФ. «Даже ругаются с руководством»

19 марта 2022 в 23:05 Размер текста - 17 +

Часто зарубежным спортсменам и тренерам мешают национальные паралимпийские комитеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Многие иностранные параспортсмены хотят тренироваться и участвовать в соревнованиях на территории России. Но им запрещают это национальные паралимпийские комитеты. Об этом URA.RU рассказал заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды страны по горнолыжному спорту Александр Назаров. «Мы провели Кубок мира на Сахалине. Кто приехал, был очень доволен. Кто-то не смог приехать, тех пугала ситуация далекой поездки, плюс тогда политика начала вмешиваться. Несколько команд не приехали, так как им просто федерация сказала: „Не приезжайте“. А потом [некоторые спортсмены] приезжали и говорили: „Мы жалеем, что не приехали, мы даже с руководством поругались“. Тренеры и спортсмены готовы приезжать. А национальные паралимпийские комитеты — это вопрос политики», — поделился историей Назаров. Иностранцы изъявляли желание приезжать в Россию и до ситуации последних недель, отметил тренер. По словам Назарова, спортсмены из других стран хотели посетить Сахалин, где российские спортсмены готовились к Паралимпиаде. «Мы проходили двухнедельный сбор на Сахалине. То, что [иностранные] команды изъявляли желание приехать туда, это действительно так. К нам хотели приехать и австрийцы, и швейцарцы, потому что стратегически место — очень хорошее: расположение, качество склонов, проживание, питание. Если только не придет какой-нибудь тайфун: регион рядом с морем, океаном. К сожалению, они не приехали. Там были свои определенные вопросы». Назаров также уверен, что если правительство РФ захочет проводить чемпионаты с приглашением иностранных спортсменов, то многие из них захотят приезжать. При этом тренер отмечает, что препятствием у них на пути может стать политика. В Паралимпийских играх в ХМАО участвуют спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организовали после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Многие иностранные параспортсмены хотят тренироваться и участвовать в соревнованиях на территории России. Но им запрещают это национальные паралимпийские комитеты. Об этом URA.RU рассказал заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды страны по горнолыжному спорту Александр Назаров. «Мы провели Кубок мира на Сахалине. Кто приехал, был очень доволен. Кто-то не смог приехать, тех пугала ситуация далекой поездки, плюс тогда политика начала вмешиваться. Несколько команд не приехали, так как им просто федерация сказала: „Не приезжайте“. А потом [некоторые спортсмены] приезжали и говорили: „Мы жалеем, что не приехали, мы даже с руководством поругались“. Тренеры и спортсмены готовы приезжать. А национальные паралимпийские комитеты — это вопрос политики», — поделился историей Назаров. Иностранцы изъявляли желание приезжать в Россию и до ситуации последних недель, отметил тренер. По словам Назарова, спортсмены из других стран хотели посетить Сахалин, где российские спортсмены готовились к Паралимпиаде. «Мы проходили двухнедельный сбор на Сахалине. То, что [иностранные] команды изъявляли желание приехать туда, это действительно так. К нам хотели приехать и австрийцы, и швейцарцы, потому что стратегически место — очень хорошее: расположение, качество склонов, проживание, питание. Если только не придет какой-нибудь тайфун: регион рядом с морем, океаном. К сожалению, они не приехали. Там были свои определенные вопросы». Назаров также уверен, что если правительство РФ захочет проводить чемпионаты с приглашением иностранных спортсменов, то многие из них захотят приезжать. При этом тренер отмечает, что препятствием у них на пути может стать политика. В Паралимпийских играх в ХМАО участвуют спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организовали после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.