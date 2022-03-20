20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Управляющая активами мэрии Екатеринбурга попросилась в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ели возле мэрии Екатеринбурга. Екатеринбург
По своему функционалу ДУМИ — одно из ключевых подразделений горадминистрации Фото:

Начальник департамента управления муниципальным имуществом (ДУМИ) — одного из ключевых подразделений мэрии Екатеринбурга — Майя Строшкова попросилась в отставку, сообщил источник URA.RU в городской власти. По словам собеседника агентства, Строшковой было отказано.

«Несколько недель назад Майя Анатольевна попросила отпустить ее на заслуженный отдых. Но руководство города убедило ее остаться — в непростое время компетенции Строшковой особенно востребованы», — объяснил источник. В пресс-службе мэрии от комментариев по таким поводам воздерживаются.

Строшкова возглавляет ДУМИ с марта 2019 года. До этого в течение нескольких лет она работала заместителем начальника департамента.

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Начальник департамента управления муниципальным имуществом (ДУМИ) — одного из ключевых подразделений мэрии Екатеринбурга — Майя Строшкова попросилась в отставку, сообщил источник URA.RU в городской власти. По словам собеседника агентства, Строшковой было отказано. «Несколько недель назад Майя Анатольевна попросила отпустить ее на заслуженный отдых. Но руководство города убедило ее остаться — в непростое время компетенции Строшковой особенно востребованы», — объяснил источник. В пресс-службе мэрии от комментариев по таким поводам воздерживаются. Строшкова возглавляет ДУМИ с марта 2019 года. До этого в течение нескольких лет она работала заместителем начальника департамента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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