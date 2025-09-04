Из колонии вышел свердловский бизнесмен, закопавший партнера

Из колонии №47 в Каменске-Уральском (Свердловская область) вышел предприниматель Игорь Суханов, который жестоко убил своего бизнес-партнера и закопал труп в овраге. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовой среде.
«На свободе он уже несколько месяцев», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с самим Сухановым не удалось.
По данным URA.RU, в колонии Суханов трудился на швейном производстве. Он имеет свыше 20 поощрений от администрации учреждения. Но также его несколько раз наказывали за нарушение порядка, в том числе, выдворяли в штрафной изолятор.
Убийство произошло 2 июня 2013 года на территории промзоны в Березовском. По версии следствия, Суханов поругался с компаньоном Александром Забелиным, ударил его ножом и добил выстрелами из травматического пистолета. Забелин скончался на месте происшествия. Суханов выкопал яму экскаватором и спрятал тело. Затем он угнал Opel Astra и забрал пять миллионов рублей, принадлежавшие убитому.
Силовики объявили Забелина без вести пропавшим. Когда сыщики начали искать его, Суханов стал вести себя странно. По словам подчиненных, он был нервным и постоянно заравнивал овраги в промзоне. Это навело силовиков на мысль, что труп может быть там.
После этого Суханова задержали. Его обвинили в зверском убийстве и крупной краже. В 2014 году суд приговорил его к 11 годам и четырем месяцам лишения свободы.
