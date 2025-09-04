04 сентября 2025

Силовики нагрянули в хостел с мигрантами в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге полицейские устроили рейд в хостеле с мигрантами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нелегалов сотрудники полиции забрали с собой (архивное фото)
Нелегалов сотрудники полиции забрали с собой (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции нагрянули в хостел с мигрантами на Елизавете. Под проверку попали 12 иностранцев, часть из которых оказались нелегалами, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«Сегодня утром сотрудники отдела полиции №13 при поддержке ППС проверили помещение на ул. Мартовской, 1Б, где, по имеющейся информации, проживали мигранты», — пояснили в ведомстве. После проверки четверых мигрантов увезли в территориальный ОВД.

За нарушения миграционного законодательства на иностранцев завели два административных протокола. Вместе с этим полицейские организовали проверку подозрительного хостела.

Ранее на одной из промзон Орджоникидзевского района силовики провели облаву на нелегальных мигрантов, проверив более 50 иностранцев. Провести операцию им помогли дружинники из «Русской общины».

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге сотрудники полиции нагрянули в хостел с мигрантами на Елизавете. Под проверку попали 12 иностранцев, часть из которых оказались нелегалами, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России. «Сегодня утром сотрудники отдела полиции №13 при поддержке ППС проверили помещение на ул. Мартовской, 1Б, где, по имеющейся информации, проживали мигранты», — пояснили в ведомстве. После проверки четверых мигрантов увезли в территориальный ОВД. За нарушения миграционного законодательства на иностранцев завели два административных протокола. Вместе с этим полицейские организовали проверку подозрительного хостела. Ранее на одной из промзон Орджоникидзевского района силовики провели облаву на нелегальных мигрантов, проверив более 50 иностранцев. Провести операцию им помогли дружинники из «Русской общины».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...