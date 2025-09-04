В Екатеринбурге сотрудники полиции нагрянули в хостел с мигрантами на Елизавете. Под проверку попали 12 иностранцев, часть из которых оказались нелегалами, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России.
«Сегодня утром сотрудники отдела полиции №13 при поддержке ППС проверили помещение на ул. Мартовской, 1Б, где, по имеющейся информации, проживали мигранты», — пояснили в ведомстве. После проверки четверых мигрантов увезли в территориальный ОВД.
За нарушения миграционного законодательства на иностранцев завели два административных протокола. Вместе с этим полицейские организовали проверку подозрительного хостела.
Ранее на одной из промзон Орджоникидзевского района силовики провели облаву на нелегальных мигрантов, проверив более 50 иностранцев. Провести операцию им помогли дружинники из «Русской общины».
