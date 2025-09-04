04 сентября 2025

В Свердловской области резко выросла заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость ОРЗ, в том числе коронавирусом, выросла за последние недели
В Свердловской области заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю выросла на 20%. Об этом рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

«Коронавирусная инфекция относится к разряду сезонных респираторных вирусов. И для ковида тоже характеры тенденции небольшого роста заболеваемости. Средненедельный рост порядка 6%, на последней деле — 20%», — сообщила Пономарева в ходе пресс-конференции в ТАСС. При этом среднегодовой показатель не превышен.

В последнее время, по ее словам, фиксируются штаммы, в том числе «Стратус», которые относятся к разновидности «Омикрона». При этом эксперты отмечают, что данные штаммы не дают более тяжелого течения заболевания и не обладают большей заразностью.

Как рассказала заведующая инфекционным отделением № 6 ГКБ № 40 Анна Овчинникова, симптомы коронавируса почти не отличаются от проявления ОРЗ. У пациентов может наблюдаться насморк, кашель, боль в горле и все реже больные жалуются на потерю обоняния. Высокая температура 39 градусов чаще всего фиксируется у детей до года. 

