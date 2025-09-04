После пожара в свердловской деревне, в котором погибли трое детей, СК возбудил уголовное дело

СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту пожара, в котором погибли трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела детей — двух мальчиков 5 и 11 лет, а также 7-летней девочки. Еще трое несовершеннолетних, 9, 12 и 14 лет госпитализированы. Полуторогодовалый ребенок не пострадал», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Также сообщается, что многодетная семья на учете не состояла.
На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Тела погибших детей направлены на экспертизу для выяснения причины смерти.
Пожар в деревне Златогорова произошел в ночь на 5 сентября. В момент возгорания внутри дома находилась семья — родители и семеро детей. До прибытия спасателей самостоятельно покинуть дом смогли только взрослые и четверо несовершеннолетних. Троих из них госпитализировали.
