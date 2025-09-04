Пожар в дачном доме деревни Златогорова (Свердловская область), при котором погибли трое детей, мог случиться из-за аварийного режима работы электрооборудования. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СК СКР.
«Назначена экспертиза для установления очага и точной причины возгорания (по предварительным данным, возможная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования)», — пояснили там. Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), тела погибших направили на экспертизу.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, спасти удалось родителям и еще четверым детям, трое из которых госпитализированы (им по 9, 12 и 14 лет). Полуторагодовалый ребенок не пострадал. «Многодетная семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Более подробные и точные обстоятельства прошедшей трагедии выясняются сотрудниками МЧС, полиции и СКР», — подчеркнул полковник Горелых.
Пожар случился в ночь на 5 сентября. В результате ЧП погибли три ребенка 5, 7 и 11 лет. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!