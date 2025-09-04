04 сентября 2025

Названа причина пожара, унесшего жизни троих детей в свердловской деревне. Фото

Пожар, унесший жизни детей в Златогорове, случился из-за проблем с электросетями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики организовали расследование по факту ЧП
Силовики организовали расследование по факту ЧП Фото:

Пожар в дачном доме деревни Златогорова (Свердловская область), при котором погибли трое детей, мог случиться из-за аварийного режима работы электрооборудования. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СК СКР.

«Назначена экспертиза для установления очага и точной причины возгорания (по предварительным данным, возможная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования)», — пояснили там. Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), тела погибших направили на экспертизу.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, спасти удалось родителям и еще четверым детям, трое из которых госпитализированы (им по 9, 12 и 14 лет). Полуторагодовалый ребенок не пострадал. «Многодетная семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Более подробные и точные обстоятельства прошедшей трагедии выясняются сотрудниками МЧС, полиции и СКР», — подчеркнул полковник Горелых.

Пожар случился в ночь на 5 сентября. В результате ЧП погибли три ребенка 5, 7 и 11 лет. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар в дачном доме деревни Златогорова (Свердловская область), при котором погибли трое детей, мог случиться из-за аварийного режима работы электрооборудования. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СК СКР. «Назначена экспертиза для установления очага и точной причины возгорания (по предварительным данным, возможная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования)», — пояснили там. Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), тела погибших направили на экспертизу. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, спасти удалось родителям и еще четверым детям, трое из которых госпитализированы (им по 9, 12 и 14 лет). Полуторагодовалый ребенок не пострадал. «Многодетная семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Более подробные и точные обстоятельства прошедшей трагедии выясняются сотрудниками МЧС, полиции и СКР», — подчеркнул полковник Горелых. Пожар случился в ночь на 5 сентября. В результате ЧП погибли три ребенка 5, 7 и 11 лет. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...