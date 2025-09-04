Свердловскому бойцу не засчитали два года, которые он воевал на СВО

Бойцу из Белоярского района Свердловской области не засчитали два года участия в спецоперации на Украине в выслугу лет на льготных условиях. Военнослужащий пожаловался, что срок его пребывания на фронте в документах указан значительно меньше, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
«Тут надо пояснить, что военнослужащий имеет льготы, в том числе период участия в боевых действиях на СВО учитывается в трудовом стаже в двойном размере. Год идет за два», — написал депутат в своем telegram-канале.
По словам самого военнослужащего, при выслуге в два года в военном билете указаны лишь 10 дней участия в спецоперации, а по данным соцфонда — ноль. Его случаем занялись в прокуратуре ЦВО, проверка которой выявила нарушения. Вскоре период участия бойца в СВО засчитали в выслугу лет на льготных условиях.
