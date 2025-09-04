04 сентября 2025

Свердловчанин угодил в больницу после укуса ядовитой змеи. Фото

Вероятно, мужчину укусила гадюка
Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) попал в больницу из-за укуса ядовитой змеи. Мужчина наткнулся на нее во время похода за грибами, рассказала жена пострадавшего.

«На Пихтовке на Трехскалке собирал. Притащил с грибами змею. Сказал, что это безобидный уж. Начал с ним играться, и тот его как цапнул. Рука тут же стала опухать и краснеть, ухудшилось самочувствие», — поделилась тагильчанка с telegram-каналом «Инцидент Нижний Тагил».

Прибывшие сотрудники скорой помощи сразу же госпитализировали мужчину. По словам супруги, пострадавшего оставили на лечение в токсигологическом отделении. Медики отметили, что мужчине повезло — в организм попало незначительное количество яда.

Ранее свердловчанка повстречалась с гадюкой прямо в своей теплице. Хоть укус этой змеи редко смертелен для человека, но все же требует медицинской помощи. О том, как правильно вести себя при встрече с ядовитой рептилией, рассказал биолог УрО РАН Дмитрий Берзин.

