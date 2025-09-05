Свердловчанам рассказали, когда прививка от гриппа бесполезна

Роспотребнадзор: при вакцинации в эпидсезон не успевает сформироваться иммунитет
Прививка от гриппа может оказаться неэффективной, если сделать ее уже в сезон подъема заболеваемости. Лучшее время для вакцинации — сентябрь и октябрь, предупредила замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

«Сентябрь и октябрь являются наиболее благоприятным временем для вакцинации, потому что для выработки иммунитета нужно 2-4 недели. При вакцинации во время эпидемиологического подъема такая прививка может быть уже неэффективной, так как достаточный уровень антител может не успеть выработаться», — рассказала Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.

На данный момент в регионе вакцинировано 195,5 тысячи человек — охват населения составляет 4,7%. На сегодняшний день в Свердловскую область поставлено 980,5 тысячи доз вакцины. По словам Пономаревой, прививаться необходимо ежегодно, так как вирус гриппа мутирует. 

Бесплатная вакцинация положена детям, беременным, людям старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Именно эти группы тяжелее всего переносят грипп. К тому же по статистике, в прошлом году непривитые люди болели гриппом в 52 раза чаще, чем те, кто поставил прививку. 

