Свердловчанам рассказали, когда прививка от гриппа бесполезна

Прививка от гриппа может оказаться неэффективной, если сделать ее уже в сезон подъема заболеваемости. Лучшее время для вакцинации — сентябрь и октябрь, предупредила замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.
«Сентябрь и октябрь являются наиболее благоприятным временем для вакцинации, потому что для выработки иммунитета нужно 2-4 недели. При вакцинации во время эпидемиологического подъема такая прививка может быть уже неэффективной, так как достаточный уровень антител может не успеть выработаться», — рассказала Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.
На данный момент в регионе вакцинировано 195,5 тысячи человек — охват населения составляет 4,7%. На сегодняшний день в Свердловскую область поставлено 980,5 тысячи доз вакцины. По словам Пономаревой, прививаться необходимо ежегодно, так как вирус гриппа мутирует.
Бесплатная вакцинация положена детям, беременным, людям старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Именно эти группы тяжелее всего переносят грипп. К тому же по статистике, в прошлом году непривитые люди болели гриппом в 52 раза чаще, чем те, кто поставил прививку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!